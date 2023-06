Rivoluzione in casa GF Vip. Alfonso Signorini e i suoi stanno lavorando per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sarà l’ottava edizione del reality che prevede alcune importanti novità. Intanto ci dovrebbero essere sia vip che nip. Mentre il conduttore è a caccia dei nuovi concorrenti esce l’indiscrezione bomba: stop agli influencer.

Nella Casa non entreranno più influencer. Alessandro Rosica ha spiegato: “Il motivo arriva direttamente dall’alto“. Un’altra grande novità riguarda Orietta Berti. La popolare cantante, opinionista nell’ultima edizione, ha fatto recentemente parlare di sé. Ha infatti confessato di odiare i matrimoni: “In 57 anni di carriera io non ho mai fatto un battesimo o un matrimonio: anzi, li odio i matrimoni. Mi fanno venire una testa così”.

Orietta Berti via dal GF Vip, chi arriva al suo posto

Secondo le ultime indiscrezioni Orietta Berti potrebbe non fare più parte del Grande Fratello Vip. Nell’ottava edizione la cantante non sarà dunque più opinionista. Ma chi arriverà al suo posto? Intanto va detto che di sicuro Sonia Bruganelli non sarà più al suo posto. Poi secondo TvBlog Alfonso Signorini sarebbe rimasto deluso da Orietta Berti nel ruolo di opinionista. Ma c’è un problema.

Orietta Berti, infatti, ha firmato un contratto biennale. E dunque ecco che per lei l’addio al GF Vip si tradurrebbe nel trasferimento in un altro programma. Al suo posto potrebbe arrivare Emanuele Filiberto. Senza dubbio parliamo di un personaggio con alle spalle tante esperienze in tv. Nel 2009 vinse a Ballando con le Stelle, poi nel 2012 ha condotto la prima edizione di Pechino Express. Emanuele è stato anche giurato ad Amici sia nel 2021 che nel2022.

Quel che è sicuro è che i piani alti vogliono evitare la deriva trash dell’ultima edizione. Per questo ci saranno solo 4 o 5 concorrenti vip, il resto nip e niente influencer. Il cambiamento potrebbe riguardare anche altri programmi. D’altra parte Pier Silvio Berlusconi era già intervenuto per far sentire la sua voce e a questo erano stati collegate le espulsioni di Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria.

