Importante novità sul GF Vip 8. Mancano ancora alcuni mesi, ma Alfonso Signorini è già al lavoro per scegliere i concorrenti della prossima edizione, che sarà particolarmente attenzionata dopo le polemiche innescate nella scorsa dagli altri protagonisti del reality. E a quanto pare sono arrivate già delle indicazioni ben precise al conduttore dai vertici di Mediaset, infatti alcune persone non potranno entrare nella casa più spiata d’Italia.

C’erano già stati dei problemi alcuni giorni fa, quando è circolata una notizia sul GF Vip 8 e Alfonso Signorini. Sempre in tema di concorrenti, il padrone di casa è stato avvistato in compagnia dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, che avrebbe fatto un provino a Salerno. Infatti, è stato beccato in compagnia del presentatore e tanti utenti hanno contestato l’eventuale presenza del giovane nel cast.

GF Vip 8 e Alfonso Signorini, la decisione di Mediaset sui concorrenti

A fare chiarezza su ciò che accadrà al GF VIP 8 è stato Alessandro Rosica, noto sul web col soprannome di Investigatore Social. Alfonso Signorini è a caccia dei concorrenti che si daranno battaglia per diversi mesi per provare a vincere e succedere alla vincitrice del GF Vip 7, Nikita Pelizon. Ma lui non avrebbe la possibilità di scegliere chiunque, infatti ci sarebbe una sorta di divieto nei confronti di una certa categoria di individui.

L’Investigatore Social ha rivelato che ci saranno dei personaggi famosi forti, quindi conosciuti dal pubblico, ma non saranno più di 4-6. Gli altri dovrebbero essere persone estranee allo showbiz e soprattutto non ci sarebbe la possibilità da parte di Alfonso Signorini di selezionare degli influencer. “Il motivo arriva direttamente dall’alto“, ha aggiunto Rosica sul web. Inoltre, l’edizione dovrebbe essere più breve del solito e non dovrebbe andare oltre i 4 mesi.

E ora c’è grande curiosità per capire chi possa partecipare all’edizione numero 8 del Grande Fratello. Nelle prossime settimane usciranno sicuramente i nomi di coloro che si appresteranno a vivere questa avventura televisiva.