Tra critiche, spesso giuste e spesso ingenerose, e dati auditel più che lusinghieri il GF Vip non sembra conoscere crisi, Alfonso Signorini è alle prese con il cast della prossima edizione e spunta un nome importante per il ruolo di prossima opinionista accanto ad Orietta Berti. Nelle settimane scorse si è parlato molto sia di una possibile promozione di Giulia Salemi, che dell’approdo di Soleil Sorge nel ruolo lasciato libero da Sonia Bruganelli. Eppure nessuna dei due sembra la prescelta per affrontare la nuova stagione.

Le ultime indiscrezioni raccontano che sarà sempre una donna ad affiancare Orietta Berti. Anche lei ha partecipato al GF Vip con risultati ben diversi da quelli ottenuti dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli (che bene si è comportata durante questa stagione nel nuovo ruolo che ha cucito per lei Alfonso Signorini) che Soleil Sorge, la modella che aveva incendiato letteralmente l’edizione numero sette con la sua storia con Alex Belli.





GF Vip, Nikita Pelizon prossima opinionista accanto a Orietta Berti

Il nome bomba è quello della vincitrice dell’ultima edizione Nikita Pelizon. Intervistata da SuperGuidaTv rivela: “Sarei sicuramente un’opinionista particolare, ma ammetto di non aver mai riflettuto su questa cosa. Non mi sono mai vista come opinionista, quindi non so come potrei essere. Sicuramente sarebbe un’esperienza costruttiva e interessante”.

Niente di certo ma neppure un no a priori. Sembra, infatti, che un contatto ci sia stato. Nikita, per ora, è volata in Honduras per sostenere la sua amica Helena. A SuperGuidaTv, poi, ha rivelato un’indiscrezione su Matteo Domante con il quale si era parlato di un riavvicinamento subito dopo la fine dell’edizione numero sette del Grande Fratello Vip.

In proposito Nikita Pelizon è stata categorica: “Matteo è stata una delle poche persone che mi è stata quotidianamente vicino da quando sono uscita dalla Casa. Il nostro rapporto sarà per sempre intenso, speciale e importante ma, allo stesso tempo, non mi sento di poter parlare di un amore rinato o di ritorno di coppia”.