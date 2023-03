GF Vip, Oriana Marzoli attacca Nikita Pelizon e la imita. I rapporti tra le due gieffine nella Casa non sono mai stati idilliaci, ma d’altra parte sono in tanti ad aver attaccato e preso in giro l’influencer triestina per i suoi modi e atteggiamenti inconsueti. Proprio nelle ultime ore la modella venezuelana ha parlato del riavvicinamento tra Nikita e Luca Onestini: “Mi sembra strano che adesso ci sia questa confidenza tra voi“.

Luca Onestini le ha spiegato: “Due chiacchiere le faccio con tutti, ma non è che mi sia dimenticato di ciò che è accaduto”. Fatto sta che in tanti si stanno chiedendo cosa ci sia dietro questo riavvicinamento dopo che il rapporto si era rovinato a seguito delle accuse di dire bugie sul loro conto che Luca ha rivolto a Nikita. Intanto i vipponi si avvicinano alla finalissima e per passare il tempo hanno deciso di giocare a Obbligo e Verità. Mentre Andrea spiega come funziona il gioco Oriana fa una confessione su Nikita.

Oriana Marzoli attacca Nikita Pelizon

Oriana Marzoli ha chiesto a Nikita Pelizon se volesse giocare con loro, ma l’influencer le ha rivolto uno sguardo ‘strano’, tanto strano che la modella ne ha parlato con gli altri inquilini. “Sempre con questo sguardo. Ti giuro, uno sguardo che mi mette… Hai capito? Quello sguardo da ‘stai dicendo una cavolata’. Nikita, che fa quello sguardo e poi dice ‘cioè?’, così. Ma non ho detto una cavolata, lo ho solo detto che stiamo andando a giocare a obbligo o verità”.

Oriana proprio non manda giù certi atteggiamenti di Nikita e non fa nulla per nasconderlo. Subito dopo, infatti, ha iniziato ad imitare il suo accento facendo ridere gli altri vipponi: “Forse è una cosa troppo superficiale e banale. Hai capito?”.

“Forse – ha aggiunto Oriana Marzoli sempre imitando Nikita Pelizon – è più interessante e profondo parlare degli unicorni. Sembra il tipico americano che dice ‘what?’”. Insomma, tra le due non scorre buon sangue, ma forse la modella ora sta esagerando. Sui social già sono arrivati i primi commenti: “Stavolta SGRADEVOLE Oriana… Mi piaceva.. Sta uscendo fuori la sua cattiveria. Nikita vincitrice” e “Oriana per tutto quello che ha detto e fatto doveva essere eliminata da tempo. Volevo vedere lei se era rimasta da sola e tutto il suo gruppo era uscito come si sentiva”.

