Si torna a parlare di Gianluca Benincasa, l’ex compagno di Antonella Fiordelisi che sin da quando è iniziata l’avventura della giovane al GF Vip, è spesso finito sui giornali di gossip. Il giovane anche ultimamente, ha fatto sapere che ha provato a contattare l’ex fidanzata appena uscita dalla casa. Tuttavia l’ex schermitrice campana sembra non essere più interessata a Gianluca, ma solo a Donnamaria.

A riferire quello che è successo, secondo lui gravissimo, è lo stesso Benincasa che racconta: “La prima cosa che ha fatto appena mi ha visto online è stato bloccarmi. Io non le avevo mandato neanche un messaggio”. A Casa Pipol il giovane ha poi detto: “Ho pensato che, stando in compagnia di Edoardo poteva pensare che se l’avessi contattata in sua presenza non avrebbe potuto parlare più di tanto. Intanto mi ha bloccato, ma penso che si farà sentire tramite terzi”.

Gianluca Benincasa: “Antonella Fiordelisi mi ha bloccato”

Per chi non lo sapesse infatti, Antonella ed Edoardo, appena sono usciti dalla casa, si sono rintanati in casa per stare un po’ da soli lontani dalle telecamere. Tra loro sembra andare tutto alla grande, ma c’è anche da dire che di certo non hanno una telecamera attaccata 24 ore su 24. In genere poi, non è che si tende a pubblicare nulla sui social, se si ha avuto un diverbio. Insomma, nessuno sa con certezza come possano andare le cose tra quei due.

Nel frattempo tuttavia, Gianluca Benincasa è stato prima accusato di stalking da parte della famiglia Fiordelisi e in seguito ha dichiarato che molto presto Antonella tornerà da lui. Non è finita perché il giovane è molto sicuro del fatto che la Fiordelisi sia arrabbiata coi genitori per via di questi messaggi inviati a suoi fan (e chiaramente senza il suo permesso).

Come ricorderete infatti, era stata la mamma a chiedere (utilizzando la pagina Instagram di Antonella) di non salvarla al televoto. “Lei non avrebbe mai immaginato che i genitori sarebbero arrivati questo punto”, spiega Gianluca Benincasa. “Quello che ora deve fare, in quanto figlia, è giustificare il loro atteggiamento a livello pubblico. Dentro di lei però, in cuor suo, è inca…ata nera, ve lo posso assicurare. Il Grande Fratello era l’obiettivo della sua vita”.

