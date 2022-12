GF Vip, Micol Incorvaia in lacrime. Momento delicato per la sorella di Clizia Incorvaia che negli ultimi tempi si è conquistata un ruolo di primo piano all’interno della Casa. Il suo ingresso era stato caratterizzato dalla negativa accoglienza da parte di Antonella Fiordelisi, urtata dal suo passato con il fidanzato Edoardo Donnamaria. Ma se qualcuno pensava che Micol si sarebbe fatta mettere i piedi in testa si sbagliava di grosso.

Col tempo, infatti, Micol Incorvaia ha tirato fuori le unghie e le sue strigliate sono diventate memorabili. Poi è arrivata la relazione con Edoardo Tavassi che di fatto l’hanno mandata ancor più in rotta di collisione con Antonella. Secondo Giaele, infatti, la spadaccina di Salerno mal sopporta che si sia formata un’altra coppia come la sua. E teme che la sua posizione possa essere messa in discussione. Intanto le feste natalizie sono arrivate anche per i gieffini…

Micol Incorvaia in difficoltà pensando ai genitori

Proprio in questa atmosfera natalizia diversa dal solito Micol Incorvaia si è lasciata andare alla malinconia: “Primo Natale passato lontano dalla mia famiglia e piangerò penando a loro” sono le sue parole sul settimanale Chi. Solitamente, infatti, Micol ha trascorso questo particolare periodo dell’anno insieme ai suoi familiari, ma quest’anno non è così.

Certo, Micol ha trovato nuovi amici e pure un rapporto speciale con Edoardo Tavassi col quale la relazione procede bene. Forse è presto per dire se sia l’amore della sua vita, ma sicuramente i due si trovano bene insieme e chissà cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto, però, Micol ricorda le vacanze di Natale passate insieme alla mamma e il papà, il fratello e la ragazza e a volte anche la sorella Clizia con Paolo Ciavarro.

Tutti insieme Micol e i suoi familiari aspettano la mezzanotte per scartare i regali e poi si fanno spesso le quattro del mattino. È il papà quello incaricato di portare le bottiglie e il pesce e sempre lui viene preso in giro perché non capisce le battute. Si tratta per Micol e i suoi di un periodo di gioia e serenità, “una realtà parallela in cui ognuno abbandona i suoi problemi”.

