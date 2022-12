Polemica su Edoardo Tavassi al GF Vip 7. Il suo gesto nei confronti di Micol Incorvaia ha fatto imbestialire numerosi utenti Twitter, che hanno protestato vivacemente contro il fratello di Guendalina. Nonostante sia una persona estremamente scherzosa e divertente, che ha fatto e fa ridere anche tanti coinquilini, a volte c’è chi invece non gradisce affatto determinati suoi comportamenti. Ed è ciò che è capitato nelle ultime ore, dopo che era successo un brutto episodio con la sorella di Clizia.

Edoardo Tavassi dovrà farsi perdonare dal pubblico del GF Vip 7, furioso per quello che ha fatto alle spalle di Micol Incorvaia. Infatti, lei non ha ancora saputo di tutto ciò, ma l’immagine ripresa dalle telecamere del reality show non lasciano spazio ad interpretazioni. Siamo in presenza di un momento, che ha fatto andare fuori di sé i telespettatori. Questi ultimi hanno riversato la loro rabbia sui social e lui è stato quindi travolto da critiche molto dure. E nella serata di sabato 17 dicembre ne sapremo ancora di più in diretta.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi nella bufera dopo il gesto a Micol Incorvaia

Nelle scorse ore Edoardo Tavassi ha avuto al GF Vip 7 una lite con Micol Incorvaia. La ragazza ha avuto un crollo emotivo e ha deciso di rifugiarsi all’interno del confessionale per sfogarsi presumibilmente con gli autori della trasmissione di Canale 5. E a quel punto, come si è potuto evincere dalle immagini, Edoardo ha fatto qualcosa di sbagliato secondo alcuni utenti. Al suo fianco c’era anche Daniele Dal Moro, ma il pubblico se l’è presa esclusivamente con il fratello di Guendalina Tavassi.

Micol ha tra l’altro gridato, durante il suo sfogo con la regia del GF Vip 7, ed Edoardo Tavassi ha ascoltato la conversazione mettendosi ad origliare all’esterno del confessionale. E gli utenti lo hanno criticato aspramente, come scritto dal sito Blastingnews: “Era simpatico, ora solo un buffone e patetico che vuole far ridere, ma con scarsi risultati”, “Davvero penoso e comunque non sarà mai all’altezza di sua sorella Guendalina”, “Dopo questa scena ha perso 5mila punti. Che delusione”.

Nella casa è avvenuta anche una lite tra Antonella Fiordelisi ed Oriana Marzoli. “Ma come fai a dire che il letto è tuo, non l’hai comprato tu. Non fare la ragazzina, hai 24 anni”, la risposta di Oriana. “Ci sono stati dei problemi e quello resta sempre il mio letto”, la risposta di Antonella Fiordelisi.