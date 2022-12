GF Vip, cibo rubato scoppia il caso. Mancano solo due giorni a Natale, ma il clima nella Casa è tutt’altro che sereno e amorevole. Proprio nelle ultime ore il comportamento di alcuni vipponi ha mandato su tutte le furie Luca Salatino. Come sapete lo chef si è occupato spesso di preparare le pietanze per tutti, così come di fare la spesa. Già in passato c’erano stati problemi per alcuni prodotti non freschi e per la mancanza di altri. Cristina Quaranta si era lamentata.

“Non è possibile che manchi il sale”. E poi se l’è presa con Charlie Gnocchi: “Sono due volte che facciamo la spesa ma mancano tante cose”. Ne è nata una discussione con Luca Salatino che ha ribattuto: “Non ci si può lamentare se non partecipi alla spesa”. In un’altra occasione Antonino Spinalbese se l’era presa con Nikita Pelizon perché aveva tolto il dolcificante dalla lista della spesa: “Come si è permessa? È una specie di provocazione forse”. Nelle ultime ore è scoppiato un altro caso sempre a causa del cibo.

Leggi anche: “Ho un problema di salute”. Antonino, scoperta choc sulla spesa. Putiferio al GF Vip 7





Alcuni vipponi mangiano il salame di cioccolato prima del dovuto

Nella Casa c’è un salame di cioccolato pronto per essere gustato il giorno di Natale. Ma alcuni vipponi, ovvero Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Milena Miconi, Davide Donadei e Nicole Murgia nella notte non hanno resistito e lo hanno assaggiato a quanto pare con gusto: “Mamma mia! – ha esclamato Wilma – lo dico a tutti i miei amici che non sono andati a dormire: questo stro*** di elefante è veramente buono”. Buono era buono, ma andava mangiato dopo, non subito.

Luca Salatino si è molto arrabbiato per quella che ha reputato una mancanza di rispetto da parte dei vipponi. L’ex UeD si è sfogato in giardino con Andrea Maestrelli: “Io non sono venuto qui ad educare nessuno. Sono cose fuori da normale, non capisco come fa la gente. Ora pure il salame… Io ho provato a mangiare tutti insieme. Io sono venuto per diventare matto per la gente? Ora sono dispiaciuto, perché dici… Sono stato con persone 90 giorni e poi… Ma a casa loro fanno così?”.

i "ladri" del salame di cioccolato di stanotte destinato per Natale 🤡 #gfvip pic.twitter.com/AzbPh0Zy3J — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 23, 2022

Oltre tutto non è la prima volta che si verificano situazioni del genere: “Il pollo dentro al forno… Ma che aspetti? A volte mi devo ancora mettere a tavola, faccio da mangiare, e loro hanno già finito” si lamenta Luca Salatino. A queste parole Luca Onestini ha dato completamente ragione al coinquilino. Mentre Andrea Maestrelli ha consigliato a Luca di prendersi i suoi spazi e viverla al meglio. Ma la delusione di Salatino era davvero tanta: gli passerà oppure affronterà gli altri per rimproverarli?

“Wilma lo ha baciato in bocca”. GF Vip 7, è successo nella notte: gelo di concorrenti e pubblico