Lite al GF Vip 7 a causa della spesa della settimana. La serata nella Casa va avanti a suon di polemiche e discussioni e questa volta i due protaognisti sono stati Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. Tra i due è chiaro da tempo che non scorra buon sangue ma in queste ore il motivo della lite è stato veramente banale.

Mentre i concorrenti del Grande Fratello Vip sono nel giardino a discutere delle provviste, Antonino scopre che il dolcificante è stato ordinato in quantità ridotte rispetto alle sue richieste. La richiesta sarebbe stata di Nikita che – avendo sforato il budget a loro concesso – avrebbe eliminato alcuni alimenti dalla lista della spesa. Tra questi anche il dolcificante chiesto da Antonino Spinalbese.

Nikita avrebbe eliminato il dolcificante dalla spesa perché in casa ci sarebbero altre scorte (ben quattro confezioni). L’ex fidanzato di Belen è convinto che Nikita lo abbia fatto di proposito e a dare man forte al vippone ci ha pensato anche Antonella Fiordelisi, che con la modella non ha un buon rapporto e quindi non ha perso occasione per andarle contro (VIDEO)

“Come si è permessa? È una specie di provocazione forse”. “Per lei è una stupidaggine il dolcificante, è già la seconda settimana che lo toglie” ha commentato Antonino Spinalbese, infuriato perla decisione di Nikita di eliminare dalla spesa il dolcificante da lui richiesto. Spinalbese ha infine accusato la Pelizon di “attentare” alla sua salute (ha un problema al pancreas). Nikita è rimasta visibilmente dispiaciuta per l’accaduto e a prendere le sua parti è stato solo Luca Onestini. Anche perché la scorta del dolcificante sarebbe bastata fino alla prossima spesa.

Lite al GF Vip 7 tra Antonino e Nikita – “Abbiamo tolto tantissime cose, se Antonino ha bisogno del dolcificante le altre persone potranno usare zucchero e miele”. “C’erano altre quattro persone con me” ha spiegato Nikita, specificando di non aver deciso tutto in autonomia ma che anche altri coinquilini erano al corrente della cosa e non si sono opposti ma Antonella ribatte: “Qua sembra che hai fatto tutto su da sola”. Nonostante le scuse, Antonella e Antonino sono convinti che Nikita abbia ridotto la quantità di dolcificante di proposito.