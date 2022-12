GF Vip, George imita Antonino. Nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini è tempo di imitazioni. Quanto è toccato ad Antonella Fiordelisi fare ‘il verso’ a Oriana Marzoli è successo il finimondo. La schermitrice, infatti, non si è limitata a ricreare voce e portamento della modella venezuelana, ma è andata parecchio oltre. Indossata una parrucca bionda Antonella ha detto la frase preferita di Oriana “Amore dolce”, poi si è avvicinata ad Antonino Spinalbese e ha detto: “Dormiamo insieme?”.

Ma non solo. Antonella Fiordelisi, pensando forse di essere spiritosa, ha detto: “Hai visto come prendo bene le palle?”. Edoardo Tavassi ha reagito sottolineando: “Ma non le ha mai dette queste cose”. Tantissime polemiche anche fuori dalla Casa dove addirittura in molti hanno chiesto la squalifica della gieffina. Tutta un’altra storia, invece, l’imitazione di George Ciupilan che ha fatto morire dalle risate gli altri coinquilini.

George imita Antonino e fa impazzire i coinquilini

Dalla regia non è arrivata nessuna indicazione per George Ciupilan che però ha voluto comunque fare un’imitazione. Mentre i gieffini si trovavano in giardino a parlare Antonino ha proposto a George di imitarlo e il giovane non si è fatto pregare. Il 20enne rumeno ha ricordato alcuni degli episodi che hanno visto protagonista l’ex compagno di Belen Rodriguez.

L’imitazione di George Ciupilan è stata davvero esilarante: il giovane ha imitato Antonino Spinalbese in tutto e per tutto, movenze, gesti e modo di parlare. Insomma un successone. Perfino il modo in cui Antonino si siede è stato riprodotto fedelmente da George che ha così mostrato di avere un talento particolare nell’osservazione dei suoi coinquilini.

Anche Antonino Spinalbese ha apprezzato moltissimo l’imitazione fatta da George Ciupilan. E infatti ha riso tutto il tempo. Insomma, ad eccezione di quello avvenuto con l’imitazione di Oriana da parte di Antonella Fiordelisi il gioco ha riscosso sucesso. Per la cronaca, Antonino Spinalbese ha imitato Sofia Giaele De Donà mentre Edoardo Tavassi ha imitato Daniele Dal Moro. Va detto che l’imitazione di Antonella ha provocato anche un duro scontro con Edoardo Donnamaria col quale la relazione è davvero ai minimi termini.

