Momento particolare al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi convocato immediatamente in confessionale dagli autori. Per il gieffino un rimprovero vero e proprio, scaturito da un suo comportamento ritenuto non adeguato. Mentre si trovava in compagnia di altri coinquilini ed era intento a divertirsi con Nikita Pelizon e Patrizia Rossetti, è accaduto l’imprevisto e la voce fuori dal campo ha richiamato all’ordine il fratello di Guendalina. Non trovando la risposta voluta, la regia lo ha invitato a recarsi lì.

Dunque, nella casa del GF Vip 7 Edoardo Tavassi è stato richiamato in confessionale per evitare il ripetersi di un episodio scorretto. Intanto, nelle scorse ore lui ha avuto un momento no con Daniele Dal Moro. Il gioco delle imitazioni è finito male. L’esibizione di Tavassi è diventata virale in particolare su Twitter. Non è mancata tuttavia la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne, che non sembrerebbe aver preso bene l’imitazione del fratello di Guendalina. Daniele è impassibile allo scherzo.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi richiamato in confessionale dagli autori

A riportare l’intero dialogo avuto al GF Vip 7 tra Edoardo Tavassi e un autore, che lo ha poi convocato in confessionale, è stato l’utente Soleilandia su Twitter. A far indispettire la regia del reality show di Alfonso Signorini è stato ciò che ha fatto il gieffino con il microfono. In primis l’autore ha esclamato: “Tavassi, cambio batterie”. E lui ha risposto: “L’ho cambiato adesso, è verde”. Nikita Pelizon ha ironizzato, dicendo: “Come i capelli”. Quindi, il lavoratore del programma lo ha bacchettato senza pietà.

A quel punto la regia ha aggiunto: “Allora accendilo il microfono”. Edoardo Tavassi ha insistito, precisando: “Ma è verde, tutto verde, tutto acceso”. E infine l’autore ha chiosato: “Tavassi in confessionale”. Nikita Pelizon e Patrizia Rossetti sono letteralmente scoppiate a ridere per quell’imbarazzante scena. Anche gli utenti sono apparsi molto divertiti, infatti in tanti hanno sottolineato quel momento esilarante: “Sto male, che ridere”, “Ma la risata di Patrizia Rossetti è ormai patrimonio dell’Unesco”.

Parlando del GF Vip 7, nelle ultime ore si è registrata anche la precisazione ufficiale di Riccardo Fogli relativa alla sua squalifica per bestemmia: “Eccomi qui e per essere chiari la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è mai rotta. Quindi, un saluto grande al mio chitarrista che mi ha regalato questa chitarra”.