Edoardo Tavassi ai ferri corti con Daniele Dal Moro, qualcosa dentro il GF Vip 7 sembra essersi rotto. Per il fratello di Guendalina non è un bel momento, finito sotto i riflettori per il comportamento tenuto nei confronti di Micol Incorvaia. Per chi non avesse seguito il programma nelle scorse ore la ragazza ha avuto un crollo emotivo e ha deciso di rifugiarsi all’interno del confessionale per sfogarsi presumibilmente con gli autori della trasmissione di Canale 5.



E a quel punto, come si è potuto evincere dalle immagini, Edoardo ha ascoltato la conversazione mettendosi ad origliare all’esterno del confessionale E gli utenti lo hanno criticato aspramente, come scritto dal sito Blastingnews: “Era simpatico, ora solo un buffone e patetico che vuole far ridere, ma con scarsi risultati”, “Davvero penoso e comunque non sarà mai all’altezza di sua sorella Guendalina”, “Dopo questa scena ha perso 5mila punti. Che delusione”.

Leggi anche: “Perché entro davvero nella casa”. GF Vip 7, Ginevra Lamborghini scopre le carte a poco dall’ingresso





GF Vip 7, Edoardo Tavassi imita Daniele: l’ex UeD reagisce male



Ma non è finita qui. Subito dopo la lite, Tavassi ha cercato un nuovo confronto con Antonella ed Edoardo Donnamaria: “Io sto nel van da solo e comunque con lei inizia ad esserci una complicità, stasera stai con me e vabbè ha detto si. Se io adesso vado a lavare i piatti e quando finisco ti trovo sotto le coperte in camera è evidente che te non hai voglia. Perché devo essere sempre io a chiedere? Lei non me lo dice mai che vuole stare con me la sera”.



Tra Edoardo e Micol per ora la situazione è congelata, al contrario di quanto sembra essere successo con Daniele Dal Moro. Il gioco delle imitazioni è finito male. L’esibizione di Tavassi è diventata virale in particolare su Twitter. Non è mancata tuttavia la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne, che non sembrerebbe aver preso bene l’imitazione del fratello di Guendalina. Daniele è impassibile allo scherzo.

quella leggera sensazione che a darling stia leggermente girando il cazzo 💀 pic.twitter.com/GiMZ6WeqSn — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 15, 2022



Daniele ha dimostrato più volte il suo carattere e di non gradire troppo alcuni atteggiamenti come nel caso di Donnamaria e Fiordelisi. A Micol aveva rivelato: “Giusto per fartelo sapere, quando parlavamo del discorso di ieri ed eri qua con lei. Ti faccio un esempio, io dormo accanto a loro e quindi li sento. Stanotte Edoardo e Antonella avranno fatto due ore a sparlare di tutti”.