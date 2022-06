“C’è anche il senatore della Repubblica”. GF Vip 7, scoperti i nomi dei prossimi concorrenti

Il GF Vip sta scaldando i motori in vista dell’inizio della settima edizione. Si partirà il prossimo lunedì 19 settembre e come per la scorsa stagione, anche quest’anno il reality show avrà un doppio appuntamento settimanale. Alfonso Signorini è stato confermato alla guida della trasmissione ed ha già iniziato i lavori per il nuovo cast.

Chi saranno i nuovi protagonisti del GF Vip?

La domanda che molti si pongono è chi saranno i nuovi protagonisti del GF Vip. Certezze ad oggi non ve ne sono ma le indiscrezioni e le autocandidature sono diverse. Iniziamo da Antonio Razzi, apparso per l’ultima volta sul piccolo schermo a Ballando con le Stelle. Ospite in radio, qualche giorno fa il 74enne ha ribadito la sua volontà di entrare nella casa più spiata d’Italia. “Sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia: Grande Fratello Vip? Vincerei. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla”.

Altro nome caldo per la settima edizione del programma è quello di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. Al suo fanno eco i nomi di Gigliola Cinquetti, ospite all’ultimo Eurovision Song Contest e quello di Manuela Arcuri, da sempre restia ai reality show. Poi c’è Pamela Prati, desiderosa di tornare sul piccolo schermo. “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Contattato anche Alvaro Vitali, lo storico Pierino, Federico Fashion Style e come concorrente unico i due fidanzati Vera Gemma e Jeda Fidal. Gli ultimi cinque nomi della lunga lista sono i seguenti: Asia Gianese (influencer, famosa per aver parcheggiato la macchina al Duomo di Milano); Max Felicitas (attore a luci rosse); Patrizia Groppelli (opinionista tv); Brenda Asnicar (cantante e attrice de Il Mondo di Patty) e Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi.

“Entrano anche loro”. GF Vip 7, svolta totale per Alfonso Signorini: mai successo prima