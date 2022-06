Chi parteciperà al GF Vip 7? In questi giorni stanno fioccando le indiscrezioni. Nell’ultima edizione ha vinto Jessica Selassié, il motivo era stato Alfonso Signorini a spiegarlo. “Nella Casa è entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava. Viva tutte le donne, alla fine questa è la vittoria di tutte le donne”. La stessa Jessica si era lasciata andare all’euforia.



“Mi avete sostenuta e capita, comunque come ha detto Alfonso nel vostro cuore c’è una piccola Jessica. Adesso il mio obiettivo è quello di diventare un’importante conduttrice”. In attesa di capire se Jessica realizzerà il suo sogno sono partiti i casting per la nuova edizione del GF Vip. E tanti quelli che si candidano per il ruolo di opinionista.





Chi parteciperà al GF Vip 7? Spunta Antonio Razzi



Tra questi Biagio D’Anelli. Scrive BlogTivvu.com, come sarebbe pronto per fare l’opinionista della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. “Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi…”. La sua candidatura per ora non sembra troppo forte ma mai dire mai, specie quando al timone c’è Alfonso Signorini. (Leggi anche “Ci sono i sostituti”. GF Vip, nomi-bomba per i nuovi opinionisti: chi prende il posto delle ex Volpe e Bruganelli)



Quanto ai vip l’edizione numero 7, stando a quanto rivelato in anteprima da Tv Blog, partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 19 settembre. Tra i nomi spuntano: Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì), Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso), Asia Gianese e Max Felicitas.



E anche Antonio Razzi. L’ex parlamentare ai microfoni di di Trends&Celebrities, ha ammesso: “Partecipare al prossimo Grande Fratello Vip? Io sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia.”. Salvo poi dire “Ai realiy show non mi vogliono, altrimenti vincerei io. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla…”. Chissà che qualcosa non succeda.

