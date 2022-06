GF Vip 7, novità assoluta per la prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La notizia è veramente inaspettata e apre a scenari inediti. Nel momento in cui arriverà la decisione ufficiale, saremmo in presenza di una cosa mai accaduta prima d’ora. E il rumor è arrivato da una persona sicuramente molto informata sia sul mondo del gossip che della televisione. Non ci sono annunci della produzione, ma la sensazione è che siamo vicinissimi alla svolta totale.

GF Vip 7, novità in arrivo e vera e propria rivoluzione del padrone di casa. Nelle scorse ore abbiamo saputo tramite il sito Biccy: “Pare che la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, abbia espresso il desiderio di sostenere il provino per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma a quanto pare il conduttore sarebbe già in modalità: ‘A me non interessa’”. Quindi, non ci sarebbero molte speranze di vederla varcare la fatidica porta rossa, anche se ovviamente bisognerà aspettare qualche settimana per saperne di più.





GF Vip 7, novità in arrivo: “Concorrenti nip nella Casa”

Si sa già che il reality show prenderà il via il prossimo 19 settembre. Al GF Vip 7 novità clamorosa prevista, salvo ulteriori colpi di scena. A riferire tutto ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha dato in anteprima una notizia molto interessante. Alfonso Signorini avrebbe infatti assunto una decisione molto netta e difficilmente farà dei passi indietro. Ha voglia di dare una sterzata ulteriore alla trasmissione e con questa scelta non è da escludere infatti che gli ascolti possano aumentare.

In una delle sue Instagram stories, Amedeo Venza ha scritto a proposito del GF Vip 7: “Concorrenti nip e vip divisi tra tugurio, suite e altre situazioni che coinvolgeranno al 100% i nuovi protagonisti della prossima edizione!”. Quindi, spazio anche a personaggi che non sono famosi nella Casa più spiata d’Italia, che dovranno convivere con vip invece già conosciuti. Un mix che potrebbe rivelarsi perfetto, visto che sarebbe molto curioso capire che tipo di dinamiche potranno scatenarsi.

Parlando di ex GF Vip, al compleanno di Alessandro Basciano molti ex vipponi non si sarebbero presentati come già successo con Lulù Selassié. E l’improvvisa assenza di molti ex gieffini avrebbe un po’ indispettito i dirigenti del locale che ha ospitato il compleanno e anche Alfonso Signorini. Motivo? Si sarebbe ritrovato sul proprio settimanale solo due foto con pochissimi volti noti.

