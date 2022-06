GF Vip 7, nuova concorrente una mamma vip? Questa l’indiscrezione bomba venuta fuori nelle ultime ore e che sta lasciando di sorpresa milioni di telespettatori. Nel caso in cui si dovesse materializzare l’idea, si tratterebbe di un colpo pazzesco di Alfonso Signorini. Lei tra l’altro è madre di un’ex concorrente proprio del reality show di Canale 5. Anzi, una freschissima ex vippona, visto che ha partecipato recentemente al programma. Ovviamente non ci sono ufficialità, ma voci molto forti.

Al GF Vip 7 nuova concorrente una mamma vip, ma non solo. Si è vociferato anche di un altro personaggio nelle ultime ore. Secondo BlogTivvu, Biagio D’Anelli sarebbe pronto per fare l’opinionista della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. “Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi…”. La sua candidatura per ora non sembra troppo forte ma mai dire mai, specie quando al timone c’è Signorini.





GF Vip 7, nuova concorrente una mamma vip? Di chi si tratta

Per arrivare a settembre, mese di inizio della trasmissione Mediaset, manca ancora parecchio. Ma al GF Vip la nuova concorrente potrebbe essere una mamma vip. Lei è una bellissima e giovane donna e ha trovato l’amore proprio nella Casa più spiata d’Italia. Ha avuto anche un’esperienza a Uomini e Donne e ora sembra essersi rilanciata alla grande nel mondo dello spettacolo. Forse avrete già capito di chi stiamo parlando, ma qui di seguito vi diciamo chi potrebbe essere, stando al sito Biccy.

Al GF Vip 7 potremmo vedere la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, secondo Biccy: “Pare che la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, abbia espresso il desiderio di sostenere il provino per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma a quanto pare il conduttore sarebbe già in modalità: ‘A me non interessa’”. Quindi, non ci sarebbero molte speranze di vederla varcare la fatidica porta rossa, anche se ovviamente bisognerà aspettare qualche settimana per saperne di più.

Valeria Pasciuti è originaria di Tradate, un paese in provincia di Varese, e ha una somiglianza incredibile con la figlia Sophie Codegoni. Ha dovuto fare i conti con la separazione dal marito, papà di Sophie, quando quest’ultima aveva appena tre anni. Secondo quanto è stato possibile sapere, la donna lavora all’interno di uno studio di dentista della sua famiglia.

“Al posto di Sonia Bruganelli”. GF Vip 7, per il ruolo di opinionista spunta un ex concorrente