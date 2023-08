“Lui non entra”. GF Vip, il clamoroso no di Pier Silvio Berlusconi. Niente da fare per il discusso volto della cerchia di Maria De Filippi

Al Grande Fratello Vip non c’è posto per lui. Stiamo parlando di uno dei protagonisti assoluti degli ultimi tempi di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi continua a riscuotere un successo strepitosto dopo tanti anni di ascolti record. Sarà perché su 10 coppie 9 si lasciano e l’ultima non è che sta tanto bene, ma le storie dei vari Riccardo Guarnieri, Ida Platano, Gemma Galgani e soci tengono incollati al tubo catodico milioni e milioni di italiani.

Proprio un ex di Ida Platano sarebbe stato scartato dalla prossima, ormai imminente visto che parte l’11 settembre, edizione del Grande Fratello Vip. Lui aveva usato toni durissimi contro la dama accusandola di fare il solito tira e molla anche con l’ultimo partner, Alessandro Vicinanza. E aveva messo in mezzo anche il figlio di Ida: “Dovrebbe fare attenzione a quello che fa ricordandosi di avere un figlio che la segue da casa“. Ecco, sicuramente gli spettatori non seguiranno lui da casa guardando il prossimo GF Vip.

Giorgio Manetti scartato dal GF Vip: l’indiscrezione e la replica dell’ex UeD

Secondo l’influencer Amedeo Venza l’ex protagonista di tante puntate di Uomini e Donne Giorgio Manetti sarebbe stato scartato dal prossimo Grande Fratello Vip. L’ipotesi è che, come tanti altri personaggi della tv, Giorgio avrebbe voluto partecipare al reality di Alfonso Signorini che quest’anno sarà coadiuvato dall’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli come inviata social. Ma le cose, forse, non stanno proprio così… Sentite cosa ha detto il diretto interessato.

Giorgio Manetti ha smentito di aver preso contatti con la redazione del Grande Fratello Vip e di essere stato scartato: “Non è vero nella maniera più assoluta. Non ho voglia e non mi interessa partecipare“. Dunque dove sta la verità? Intanto arriva pure un altro no, sempre secondo Venza: stavolta la porta in faccia, si fa per dire, l’avrebbe presa Federico Nicotera che dopo essere uscito dallo studio di UeD con Carola Carpanelli ha fatto sapere che la relazione è già conclusa.

Mentre per molti sale l’attesa di vedere cosa potranno mai combinare i nuovi inquilini della Casa, c’è pure chi non vede l’ora che chiudano tutto. La vincitrice della prima edizione Cristina Plevani, ad esempio, sostiene: “A me sinceramente dopo 23 anni ha stancato. Sì, lo chiuderei questo programma. Io lo avrei chiuso già anni fa. Perché portare avanti un programma che di Grande Fratello… cioè cambierei il nome ecco. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome. Non mi piace guardare un programma così. Ora il Grande Fratello è una vacanza, sei pagato. Ovvio che non dicono di no. Sono furbi. Cambierei anche il nome perché non è più Grande Fratello”.

