Falvio Insinna e la Rai, la novità dell’ultima ora. Fino a pochi giorni fa l’addio alla televisione pubblica del famoso attore e conduttore era data 1:1, cioè si dava per scontato che ormai fossimo ai titoli di coda. Il presentatore de “L’Eredità” deve cambiare ‘casa’ perché al suo posto arriverà Pino Insegno. Una scelta che ha fatto discutere vista la vicinanza del doppiatore alla premier Giorgia Meloni.

Come se non bastassero i mille problemi che il Presidente del Consiglio deve risolvere ci mancava pure Pino Insegno e l’Eredità… Ma, tornando a Flavio Insinna, è rimasto fuori totalmente dal palinsesto Rai, se non per qualche fiction e alcune ‘chicche’. Dopo tanti rumors, però, è stato lo stesso Insinna a replicare rimettendo tutte le cose al loro posto.

Flavio Insinna fa chiarezza una volta per tutte: “Ecco la verità sul mio futuro”

Flavio Insinna ha rilasciato un’intervista al noto magazine “Tv Sorrisi e Canzoni” che è stata anticipata da Davide Maggio. Il conduttore ha voluto rispondere a quanti lo vedevano già a sondare altri percorsi professionali, altri lidi (non marittimi, ndr), insomma chi lo vedeva fuori dalla Rai: “Posso dirle solo che il futuro è ancora tutto da scrivere” le sue parole.

Poi Flavio Insinna ha rivelato dove e come lo vedremo presto, molto presto, precisamente il 25 agosto in prima serata su Rai1. Si tratta del “Techeteche Show”: “Sarò come gli addetti alle porte girevoli dei grandi alberghi. Con frac, cilindro e bastone dirò al pubblico: ‘Venghino, signori, nel padiglione delle meraviglie!’ e lo guiderò nei vari saloni. Sarà un giro pieno di sorprese perché anche chi, come me, è amante della televisione non può ricordarsi di tutto o avere visto tutto di questi tre giganti”.

Massimo riserbo su chi siano questi tre giganti della televisione italiana. Per Flavio Insinna, comunque, gli impegni in Rai non finiscono qui: a settembre, il 18, accompagnerà gli studenti nel rientro a scuola con l’evento speciale “Tutti a scuola”, sempre su Rai 1. Una settimana dopo, il 24 settembre, invece, lo vedremo nei panni di attore nel film “La Stoccata Vincente” ancora sul primo canale.

