Flavio Insinna, la terribile notizia corre veloce. L’amato e stimato conduttore potrebbe abbandonare la Rai da qui a brevissimo. Come sappiamo fin troppo bene e abbiamo raccontato spesso, la nuova edizione de L’eredità sarà condotta da Pino Insegno. E c’è da dirlo, la scelta (forte, ndr) di Viale Mazzini ha fatto storcere qualche naso sin da subito. Il problema principale chiaramente non è il nuovo conduttore, ma quello che succede al “vecchio”. In effetti, oramai, Flavio Insinna è quasi uno di famiglia per molti italiani.

È il volto fisso del tardo pomeriggio, la sua voce è riconosciuta da tutti, grandi e piccoli e non averlo più all’interno delle mura domestiche, è doloroso per tante persone. E mentre tutti si chiedono come sarà prendere l’Eredità (tutta, Ndr) di Insinna per Pino Insegno, molti si domandano se il conduttore romano troverà un’altra casa. In effetti però, Flavio Insinna è rimasto fuori totalmente dal palinsesto Rai, se non per qualche fiction.





A dirla tutti, gli unici impegni che Flavio ha in Rai, per ora, sono gli speciali di Techetechetè in prima serata, che hanno subito uno slittamento ad agosto e la partecipazione al film “La stoccata vincente”, con Alessio Vassallo. In tanti quindi si stanno chiedendo se non sarebbe opportuno per Flavio Insinna guardare anche qualche nuova strada. Ad esempio si dice, nei soliti corridoi della televisione italiana, che a cercare un conduttore sarebbe La7.

In effetti il gioco “Lingo – Parole in gioco”, ha da poco perso la sua conduttrice Caterina Balivo. La donna infatti torna in Rai per prende il timone di “La volta buona” su Rai 1. In molti quindi, tutti addetti ai lavori, fanno il nome di Flavio Insinna. Di nuovo un gioco quindi, non qualcosa di diverso per il grande artista di Flavio Insinna, che probabilmente, potrebbe anche essersi stancato di condurre game show all’italiana.

C’è da dire tuttavia che per Cairo Editore sarebbe una grande svolta prendere Insinna a La7. Tuttavia la conduzione di “Lingo – Parole in gioco” è ancora tutta da decidere. Si è pensato anche ad altri nomi come Teo Mammuccari e Roberta Capua, ma entrambi hanno negato una possibilità. Insomma, non ci resta che attendere e vedere cosa succederà alle sorti televisive di Flavio Insinna.

