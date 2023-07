Chi ha vinto Non sono una signora, il programma rivoluzionario condotto da Alba Parietti? Prima di arrivarci dobbiamo fare qualche precisazione. Tanto per cominciare anche questa volta Mara Maionchi non c’era, ha preso il suo posto, ufficialmente, anche per la finale, Amanda Lear che, in qualità di “esperta del glitter”, ha affiancato Filippo Magnini. Per quanto riguarda l’altro team, è stato composto da Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. E come sempre, per la giuria tecnica: le drag Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr.

Partiamo con chi non ce l’ha fatta. La prima eliminata è Ayumi Flambè, alias Simone Montedoro. Né il team D’Avena-Salerno, né la squadra Magnini-Lear hanno azzeccato il nome dell’attore. Le prime hanno pensato a Roberto Farnesi, i secondi ad Ettore Bassi. Niente da fare per lei. Poi, nel secondo turno è stata la volta di The Nancies vs Energy Crisis e Meusa Du Champ vs She Funk. Ad andarsene sono quindi Energy Crisis e Meusa.





Chi ha vinto Non sono una signora

Dietro i panni e il cerone di Energy si è nascosto Enzo Paolo Turchi mentre sotto la maschera di Meusa c’era Andrea Lo Cicero (Amanda-Magnini l’hanno scoperto, D’Avena-Salerno hanno sbagliato puntando su Chef Rubio). Alla fine il primo posto se lo sono giocati She Funk e The Nancies. Chi ha vinto Non sono una signora? A spuntarla e ad aggiudicarsi il primo posto sono stati The Nancies, la coppia formata dai comici Gigi e Ross.

Al secondo posto She Funk, vale a dire Andreas Muller. Il nome di quest’ultimo non è stato indovinato da nessuno con Magnini-Lear che hanno azzardato Andrea Iannone, D’Avena-Salerno che hanno puntata su Vito Coppola. Gigi e Ross, invece, sono stati scovati da Salerno-D’Avena, mentre Lear-Magnini hanno provato, errando, a fare i nomi di Ficarra e Picone. Grande successo per il programma di Alba Parietti, sui social non si è parlato d’altro.

Tutti adesso si chiedono se ci sarà modo di vedere anche la seconda edizione del programma o se mamma Rai deciderà di sopprimere questo programma definito da altri un po’ troppo “esagerato”. Circolava infatti qualche voce che lo show era uscito talmente male che i vertici di Viale Mazzini avrebbero preso in considerazione la possibilità di cancellarlo. I dati parlano d’altro, tuttavia.

