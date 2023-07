Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ancora mistero dietro l’addio: sulla questione ora torna il ballerino dopo che ieri Fabrizio Corona aveva sganciato una vera e proprio bomba. “La verità è che Stefano De Martino è tornato con Belen per l’interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi. L’aver accettato una situazione familiare del genere lo rende ancora più amato dalla gente”, spiegava l’ex re dei paparazzi.

>“Non posso mentire”. Uomini e Donne, addio alla coppia dei sogni: titolo di coda dopo anni d’amore e due figli

“Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (rare quelle con lei, quasi inesistenti), lo rendono l’uomo perfetto. La verità è che Stefano e Belen si sono lasciati sei mesi fa. Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente”.





Addio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: lui torna sui social

“Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto. Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare”. Nei giorni scorsi sembrava essere emersa la versione per la quale fosse stata Belen a lasciare Stefano.

Nella giornata di martedì 25 luglio, ha postato una storia su Instagram dove ha ripubblicato un estratto del video della pagina Musicdiscoveryhour, dove si mostra Justin Timberlake mentre canta A song for you di Leon Russel, brano del 1970. La canzone presenta diversi passaggi significativi. “Ora che siamo soli e canto questa canzone per te” è una frase che tende a ripetersi.

Ricordati, poi che: “Nessuna è più importante per me”. Il testo diventa poi ancora più ricco di sentimento: “Sei l’amore della mia vita, sei mia amica” per concludere, è il passaggio che meglio racchiude il significato dell’intero brano. Ora una nuova versione. Scrive Leggo: “Se i gossip voglio De Martino distrutto dal dolore lui ha deciso di replicare con un post ironico di Herber Ballerina che afferma “Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo”, si tratta appunto di un video ironico, con il quale presumibilmente Stefano avrebbe voluto far vedere ai tanti followers che in realtà sta bene”. Un intervento a gamba tesa su Belen.