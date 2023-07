Flavio Insinna, la notizia degli ultimi giorni non avrà fatto per niente piacere al suo pubblico. Si vociferava da tempo, poi alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 avvenuta lo scorso 7 luglio a Napoli si è avuta la conferma. Tra i tanti cambiamenti, anche quello che riguarda uno dei presentatori più amati: dopo un quinquennio alla guida de L’Eredità, lascia il posto a Pino insegno. Il conduttore, comico e doppiatore subentrerà al timone del quiz pomeridiano a partire dalla nuova edizione del prossimo gennaio.

Non è dato da sapere se la scelta di abbandonare L’Eredità sia stata unilaterale da parte dell’azienda, o frutto di una decisione consensuale di entrambi, Rai e Flavio Insinna. A Nuovo Tv, cui ha rilasciato un’intervista, ha detto che “tra una pausa ed un’altra il mio maestro Gigi Proietti diceva: ‘Il mestiere ve lo insegno, ma se le cose non vanno bene e non sapete gestire il cambio di rotta e di vita, ricordatevi che può lasciare infelici’. Il successo va e viene ma non dipende solo da noi, per questo mi considero soltanto un uomo fortunato”.

Leggi anche: “Disgustosi, fuori”. Vergogna durante la diretta Rai: nei guai immediati i due conduttori





Flavio Insinna, è la prima volta dopo 10 anni

Sembra che Flavio Insinna abbia accolto con non troppa negatività la notizia del suo avvicendamento. Ma oltre all’addio a L’Eredità, sottolinea anche il sito Fanpage, al momento non risulta avere altri programmi da condurre. È la prima volta che succede dopo dieci anni, dieci stagioni televisive.

Al momento, infatti il nome di Flavio Insinna è sì previsto per l’autunno, ma con il film per la Tv La stoccata vincente, che lo vede protagonista con Alessio Vassallo ed Elena Funari. E non lo vedremo nemmeno come giudice a Il Cantante Mascherato, visto che nella prossima stagione il programma condotto da Milly Carlucci non ci sarà.

Insomma, sempre stando alle informazioni ora disponibili, di certo c’è che dopo la conduzione degli speciali di prima serata di Techetechetè quest’estate e quattro prime serate dedicate ad approfondimenti su grandi personaggi della musica italiana, dall’anno prossimo Flavio Insinna non avrà un programma da presentare. Per la prima volta dopo dieci stagioni.