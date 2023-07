Ecco che fine ha fatto Cristina Parodi. Da diverso tempo la famosa conduttrice televisiva, protagonista in passato di diversi programmi tv, è sparita dai radar. E in tanti in questi anni si sono chiesti un po’ che fine abbia fatto, la famosa sorella di Benedetta, fortunata chef casalinga e anch’essa conduttrice, ma di show culinari. Eppure Cristina Parodi è stata senza dubbio uno dei volti più amati e seguiti della televisione di qualche anni fa. È stato uno dei volti storici di Mediaset negli anni d’oro e a seguire di La7. A fare la famosa domanda, che un po’ tutti avremmo voluto fare, è stato il signor Bernardo da Roma.

>> “È la prima volta dopo 10 anni”. Flavio Insinna, una vera notizia choc per il suo pubblico

L’uomo ha infatti scritto una lettera al settimanale NuovoTV, pubblicata dalla rivista nella sua rubrica “La Posta”, chiedendo alla testata: “Dov’è finita Cristina? Penso sia una delle più brave conduttrici in circolazione, eppure sembra essere sparita dai radar… Non è un vero peccato?”. A rispondere al signor Bernardo che si è fatto voce del popolo, è stato niente popodimeno che Alessandro Cecchi Paone.





Ecco che fine ha fatto Cristina Parodi

Il famoso opinionista tv, nonché volte dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha quindi scritto al signor Bernardo da Roma: “In effetti sono diversi anni che la Parodi non conduce un programma in televisione, dove la sua ultima trasmissione risale a prima della pandemia. È difficile dire se quella di stare lontana dalla tv sia una sua scelta oppure se per lei scarseggiano le offerte”.

Qualcuno ricorderà infatti che l’ultima esperienza tv di Cristina Parodi è stata quella dell’edizione 2017/2018 di Domenica In. Non è stato un anno particolarmente fortunata per la conduttrice tv. Come scrive Nuovo Tv riguardo al programma: “Anche se quel programma non ha riscosso molto successo, Cristina rimane una grande professionista”.

E ancora Cecchi Paone: “L’esperienza con la tv di Stato, per la moglie di Giorgio Gori, è cominciata quasi dieci anni fa da Milly Carlucci, come giurata del talent Altrimenti ci arrabbiamo”. Poi c’è stata l’esperienza in Così lontani, così vicini, presentato in coppia con Al Bano. Ma anche La Vita In Diretta, guidato per tre anni insieme a Marco Liorni e Domenica In in cui ha avuto al suo fianco anche la sorella Benedetta. A seguire La Prima Volta, trasmissione del tardo pomeriggio domenicale. E adesso? Staremo a vedere.

Leggi anche: Cristina Parodi, la foto con i 3 figli: “Eccoci qua tutti insieme”