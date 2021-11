Auguri Cristina Parodi. La giornalista e conduttrice spegne 57 candeline e regala al suo pubblico social una splendida foto di famiglia. Tutti i figli riuniti e forse, anche se con qualche giorno d’anticipo rispetto al suo compleanno, non c’è regalo migliore. È stata proprio lei a pubblicare su Instagram lo scatto che la ritrae a Londra, raggiante tra le braccia dei suoi tre gioielli, frutto dell’amore con Giorgio Gori.

“Eccoci qua tutti insieme ai Kew Gardens di Londra – ha scritto nella didascalia Cristina Parodi -, I’orto botanico reale, nato nel 700 e tuttora di un fascino meraviglioso. Se non ci fossero stati i miei ragazzi non l’avrei mai scoperto. Adoro imparare da loro, seguire le loro passioni. Diventare grande anche io”.

Cristina Parodi insieme a tutti i suoi figli

Ci sono Alessandro, classe 1997, la maggiore Benedetta, che è diventata una splendida 25enne con la passione per la natura e infine la piccola di casa, Angelica, 20 anni, che invece adora la musica. Al centro mamma Cristina Parodi, sempre bellissima ed elegantissima e con un sorriso che dice tutto.





Più volte nelle interviste Cristina Parodi, che a ogni occasione speciale che riguarda i tre fratelli Gori pubblica su Instagram tenere foto e dediche, che i suoi figli sono “bravi e sereni” e che, nonostante siano spesso in giro per il mondo, non trascurano mai mamma e papà. “Caratterialmente Alessandro è molto simile a me, ma anche Angelica lo è”.

“Benedetta invece si discosta parecchio da me. È quella più affascinante, se vogliamo, ma anche la più fragile e sensibile. Sì, è un po’ più speciale, lei” ha scritto Cristina Parodi in un vecchio post social. Ma a proposito del suo compleanno, sua sorella Benedetta Parodi non ha mancato di condividere farle gli auguri in pubblico. Ha condiviso sul suo Instagram uno scatto insieme e scritto “Sister rock! Buon compleanno Cri”.