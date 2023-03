Una notizia clamorosa si sta diffondendo nei corridoi della televisione. Flavio Insinna potrebbe essere sostituito a L’Eredità. Infatti, dopo anni al timone del programma di Rai1, sarebbe giunta alla fine la sua esperienza. E l’indiscrezione è veramente inattesa, visto che la sua posizione sembrava essere salda fino a poco tempo fa. Ma già le ultime informazioni sulla trasmissione avevano lanciato il primo campanello di allarme. E ora c’è questa ulteriore conferma, col nome del collega già uscito fuori.

Infatti, prima che si parlasse di Flavio Insinna e del rischio che venga sostituito alla guida de L’Eredità, si era già appreso nei giorni scorsi che la prossima stagione sarebbe stata meno lunga del previsto. Infatti, Reazione a Catena di Marco Liorni è stato promosso e sarà in onda da giugno a dicembre. Quindi, Insinna sarebbe andato in onda dal dicembre 2023 al giugno 2024. Ma ora potrebbe cambiare proprio tutto e lui sarebbe costretto a cedere il posto ad un altro conduttore.

Flavio Insinna sostituito a L’Eredità? Fuori il nome del successore

A sganciare la bomba è stato il sito Dagospia, che ha anche annunciato nelle scorse ore la possibile cancellazione de Il cantante mascherato di Milly Carlucci per gli ascolti bassi registrati nelle prime puntate. E quindi la prossima edizione non dovrebbe esserci. E ora si sono soffermati anche su Flavio Insinna, sempre più vicino ad essere sostituito da L’Eredità. Ma stavolta sono stato forniti dettagli ancora più rilevanti, visto che è stato svelato l’identikit di colui che dovrebbe scippargli il lavoro in questione.

A sostituire Flavio Insinna sarebbe il collega Pino Insegno, secondo Dagospia: “Giorni in cui il conduttore, amico da circa vent’anni di Giorgia Meloni, viene ricevuto addirittura a Palazzo Chigi. Come risolvere la grana Insegno? Come accontentare la premier Meloni che per lui si muoverebbe personalmente? Si cerca un titolo forte e blindato, un titolo quotidiano per garantirgli un buon contratto. Non a caso negli ultimi giorni starebbe prendendo forza l’ipotesi L’Eredità, ora affidata a Flavio Insinna”.

Negli ultimi 10 anni Pino Insegno ha avuto diverse esperienze in televisione. Dal 2010 al 2013 è stato al timone di Reazione a Catena e negli stessi anni anche de Lo Zecchino d’Oro. Nel 2014 è stato un concorrente di Tale e quale show, mentre nel 2020-2021 ha condotto Voice Anatomy.