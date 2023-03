“Lo hanno informato”. Flavio Insinna, delusione cocente: la Rai ha deciso così

Notizia tutt’altro che bella per Flavio Insinna e L’Eredità. La Rai ha optato per una decisione che non lo entusiasmerà affatto, così come non farà certamente festeggiare i telespettatori di questa trasmissione. Ma la televisione pubblica italiana ha fatto il punto della situazione e si è resa conto che non poteva fare altrimenti. Una scelta importantissima che stravolgerà decisamente il palinsesto, che nel prossimo futuro sarà quindi differente. Con un collega che riuscirà a prevalere nelle gerarchie.

Intanto, in una delle ultime puntate Flavio Insinna si è commosso a L’Eredità: “Oggi ricorre la ventottesima giornata della memoria e dell’impegno di tutti noi, cioè della società civile, uomini, donne, insomma persone di buona volontà. Lo dico da figlio di siciliano”. Il conduttore ha quindi dichiarato che grazie all’associazione Libera, in questa giornata ogni anno vengono letti i nomi. Per loro Insinna ha detto: “Persone giovani e meno giovani, tutte dotate di grandissimo coraggio, che si sono opposte alle scelte e alle imposizioni della criminalità organizzata”.

Leggi anche: “Scusate, dobbiamo fermarci”. L’eredità, grande emozione per Flavio Insinna: è successo in diretta. Un momento da pelle d’oca





Flavio Insinna, la decisione Rai su L’Eredità

La Rai starebbe pensando di cambiare molte cose, infatti si prefigura una novità su Estate in diretta, il programma che sostituisce La vita in diretta di Alberto Matano. Se Gianluca Semprini sembra essere confermato, Roberta Capua non lo è altrettanto e al suo posto dovrebbe esserci Nunzia De Girolamo. Tornando invece a Flavio Insinna e a L’Eredità, ci sarà un cambiamento importante nella prossima stagione tv. Con Marco Liorni che sarà in grado di avere moltissimo spazio.

Stando a quanto riportato dal sito Blastingnews, Reazione a Catena di Marco Liorni inizierà il prossimo mese di giugno e si interromperà solamente a dicembre. Quindi, è stato disposto un allungamento di questo programma che non è più da considerare solamente estivo. Dunque, L’Eredità ricomincerà solamente nell’ultimo mese del 2023 e finirà nel giugno 2024. Una programmazione inferiore alle attese per Flavio Insinna, che però non potrà far altro che accettare queste nuove disposizioni.

Marco Liorni presenta dal 2019 sia Reazione a Catena – L’intesa vincente che Reazione a Catena – La sfida dei campioni. Dal 2018 è anche alla conduzione di Italia Sì, dove collabora anche Mauro Coruzzi, in arte Platinette, recentemente colpito da un ictus. E proprio il conduttore gli aveva fatto gli auguri di una pronta guarigione qualche giorno fa.