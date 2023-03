“Scusate, dobbiamo fermarci”. L’eredità, grande emozione per Flavio Insinna: è successo in diretta. Un momento da pelle d’oca

Attimi di grande commozione durante l’ultima puntata de L’Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna. Il padrone di casa ha voluto lanciare un messaggio molto toccante che è arrivato direttamente al cuore degli italiani. Tra una sfida e l’altra, il presentatore si è voluto fermare un attimo e fare qualcosa di davvero molto emozionate. “Simon Pietro e Francesco tra poco se la vedranno con i paroloni – dice Insinna – ma accadrà tra un attimo, ci vuole il tempo che ci vuole”.

E ancora: “Nel frattempo, visto che siamo in zona paroloni, vi propongo una parola che è gigante, cioè memoria”. Poi ha continuato Flavio: “Dipende, però, cosa ci facciamo con la memoria. A volte è vero che è meglio dimenticare, ma quello che sto per leggervi non può essere assolutamente dimenticato, è impossibile dimenticarlo”.

A quel punto il padrone di casa de L’eredità ha detto, commosso: “Oggi ricorre la ventottesima giornata della memoria e dell’impegno di tutti noi, cioè della società civile, uomini, donne, insomma persone di buona volontà. Lo dico da figlio di siciliano”. Flavio Insinna ha quindi dichiarato che grazie all’associazione Libera, in questa giornata ogni anno vengono letti i nomi.

Per loro Insinna ha detto: “Persone giovani e meno giovani, tutte dotate di grandissimo coraggio, che si sono opposte alle scelte e alle imposizioni della criminalità organizzata”. A quel punto Flavio Insinna ha voluto ricordare le tante persone che sono state uccise dalla mafia perchè si sono trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato.

A riguardo Flavio Insinna ha detto: “Quelle persone non hanno saputo neppure perchè è stata strappata loro la vita”. Il conduttore ha quindi spiegato che non è assolutamente possibile ribellarsi alla mafia. In questi ultimi giorni, Flavio Insinna, come molti hanno già notato, ha iniziato anche un’altra avventura. Insieme a Francesco Facchinetti e le new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone, Insinna è tra gli investigatori della nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

