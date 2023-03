Maria De Filippi, la decisione dopo la morte di Maurizio Costanzo. Per la regina della televisione il momento continua a essere delicato. Provata dopo la dolorosa scomparsa del marito, Maria De Filippi tenta di rialzarsi e riprendere la vita di sempre. Ma nelle ultime ore, l’agenzia Dire, come riporta Libero Quotidiano ha reso nota la notizia che riguarda la sepoltura del colosso del mondo della televisione e dello spettacolo.

La richiesta di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. “Grazie al regolamento comunale che permette l’adozione di provvedimenti nei confronti di personalità che abbiano dato prestigio alla città, oggi la commissione capitolina Ambiente ha infatti espresso parere positivo alla concessione di due loculi provvisori, a titolo oneroso, su richiesta della famiglia”, riporta la nota del consigliere Pd e presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri.

Non solo Maurizio Costanzo, ma anche Sinisa Mihailovic riceveranno degna sepoltura al cimitero monumentale del Verano dopo le richieste delle due rispettive consorti, Maria De Filippi, moglie di Costanzo, e Arianna Rapaccioni, moglie di Mihajlovic. Nello specifico, la salma di Maurizio Costanzo sarebbe stata approvatal’edificazione di una cappella mentre per Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre del 2022 a 53 anni, una tomba a terra, entrambi nel cimitero monumentale del Verano.

Le due illustri personalità hanno dunque soddisfatto i requisiti, in quanto quella di Sinisa “fortemente intrecciata con la città di Roma, la capitale è stata infatti per lui come una seconda casa, la prima dopo il suo arrivo in Italia. Nella città eterna Mihajlovic ha conosciuto sua moglie Arianna con cui ha avuto cinque figli, dove ha abitato fino agli ultimi giorni e dove ha passato degli anni professionalmente intensi e fruttuosi” e quella di Costanzo come “illustre cittadino romano, ha sempre manifestato il profondo attaccamento alla sua città, Roma, dove ha svolto la sua lunga attività professionale”.

E a proposito della scomparsa di Maurizio Costanzo, Angelo Benedetti, pittore per passione e consigliere comunale del Pd ha voluto fare recapitare a Maria De Filippi un omaggio in ricordo del marito: “Ho realizzato il ritratto il giorno successivo alla scomparsa di Costanzo. Sono stati in tanti a convincermi di inviarlo alla moglie Maria De Filippi. Ho trovato l’indirizzo e lo ho spedito”, racconta Bendetti che ha deciso di accompagnare il ritratto con un biglietto scritto a mano.