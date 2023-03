La scorsa settimana ha fatto ‘scalpore’ l’assenza di Belen Rodriguez da Le Iene. Assenza che ha dato il via a numerose congetture. Nei giorni successivi, inoltre, la showgirl argentina era assente dai suoi profili social, dove di solito è molto attiva e questo ha contribuito al chiacchiericcio del gossip e dei fan.

Claudio Santamaria, che l’aveva sostituita alla conduzione de Le Iene durante la scorsa puntata dello show di Italia Uno, aveva detto: “Belen non è stata bene e ci sta guardando da casa”. Dopo sei giorni di silenzio social la showgirl aveva deciso di ritornare sui social pubblicando la foto dei suoi figli, Santiago e Luna Marì, scrivendo “La famiglia ti dà sempre la forza”.

Leggi anche: “Sono bellissime”. Belen Rodriguez se ne frega di censura e critiche e va fuori di seno





Belen Rodriguez spiega l’assenza da Le Iene

Un messaggio che aveva dato qualche indizio ai fan. Sicuramente Belen Rodriguez ha trascorso qualche giorno difficile ed è riuscita a riprendersi anche grazie all’affetto della sua famiglia. Ieri Belen Rodriguez è tornata nello studio de Le Iene insieme ai suoi colleghi e ha aperto la nuova puntata delle Iene parlando proprio della sua assenza.

“Benvenuti a una nuova puntata de Le Iene. Allora parliamo un attimo, la settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene. Qualcuno l’ha notato e mi ha scritto ‘Tutto bene?’. Non vi ho risposto in quel momento, adesso comunque sto benissimo“, ha spiegato Belen Rodriguez in apertura della trasmissione Mediaset.

“Però ammetto di aver avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. – ha detto ancora Belen Rodriguez durante la puntata andata in onda martedì 21 marzo – Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me. Adesso però posso ripartire con tutti i miei colleghi e stasera anche con Francesca Michielin e Fiorella Mannoia”.