Belen Rodriguez e la foto osé su Instagram. Stavolta la modella di origini argentine naturalizzata italiana ha mandato letteralmente in tilt il popolare social. Considerata da tutti una delle più belle sex symbol degli ultimi anni Belen non è certo nuova a scatti osè che lasciano ben poco all’immaginazione. Ma ovviamente grande clamore suscitano anche le notizie sulla sua vita privata, come il recente riavvicinamento all’ex Stefano De Martino.

Pochi giorni fa inoltre si è parlato molto della sua scomparsa dai social. Un’assenza non solo sui social ma anche dal piccolo schermo, infatti Belen è stata sostituita da Claudio Santamaria, che ha preso il timone alla guida della puntata del programma “Le Iene” in onda su Italia1. Si è fatta strada anche la voce su una presunta crisi con Stefano, tutto smentito. Sicuramente Belen è stata poco bene, anche se non ci sono ulteriori dettagli in merito. Ora, però, è tornata in forma, e che forma!

Il ritorno bomba di Belen sui social: la foto da urlo

Dopo un periodo di pausa dai social dovuti a non meglio precisati problemi di salute Belen Rodriguez è tornata in grande stile. Lo ha fatto pubblicando una foto che sta facendo parlare, che ve lo diciamo a fare, come spesso accade con i suoi scatti.

Belen Rodriguez si presenta con il seno coperto solamente da un braccio mentre prova un abito della nuova collezione di Lorenzo Serafini. La foto è stata scattata infatti di fronte allo specchio di un camerino della boutique Philosophy Official.

Chissà quanti commenti arriveranno dai soliti moralisti. In realtà la foto non è per nulla volgare, non trovate? E poi diciamoci la verità, perché non mostrare una tale bellezza agli altri? C’è chi può permetterselo e chi no, e Belen Rodriguez rientra a buon diritto nella prima categoria!

