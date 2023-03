Grande preoccupazione sui social per Belen Rodriguez, che era sparita del tutto e aveva allarmato tutti i suoi fan. In primis c’era stata ansia in seguito alla sua mancata partecipazione alla puntata de Le Iene di martedì 14 marzo. Poi la prolungata assenza su Instagram aveva aumentato l’incredulità dei follower, dato che lei normalmente pubblica continuamente foto e stories per informare i suoi ammiratori della sua vita quotidiana. Dopo un certo periodo di silenzio, ora ha deciso di dire qualcosa.

A proposito di Belen Rodriguez e del fatto che fosse sparita, alcuni utenti avevano comunque reagito. “Quanto siete cattive e malvagie nei commenti o rosicate e siete invidiose o davvero siete cattive dentro. È una bellissima donna, punto!”, ha scritto fortunatamente una sostenitrice di Rodriguez spezzando una lancia in suo favore e ancora: “A prescindere a Belu piace truccarsi e farlo anche con gli altri. E lo fa bene perché ha un bel senso estetico!“. Ma veniamo ora alla novità delle ultime ore.

Belen Rodriguez sparita dai social: ora rompe il silenzio

Si era vociferato che Belen Rodriguez fosse sparita perché in crisi con Stefano De Martino. E ciò che ha fatto nelle ultime ore non ha comunque smentito ufficialmente gli eventuali problemi di coppia. Innanzitutto ha postato una foto di Santiago con una palla da basket in mano, poi ha postato un’immagine della piccola Luna Marì e infine il gesto che ha rassicurato sicuramente i follower sullo stato di salute della showgirl. Ma che continua a far venire molti dubbi, in relazione alla sua storia d’amore col conduttore.

Nel terzo scatto postato su Instagram Belen si è fatta vedere insieme ai suoi due figli, mentre lavoravano con le mani la farina, pronti a cucinare qualcosa di squisito. Per quanto concerne il suo lavoro, tornerà a presentare Le Iene già il prossimo 21 marzo, mentre a fare rumore è stata l’assenza di Stefano in queste immagini familiari. Lei nella didascalia ha semplicemente scritto: “La famiglia ti dà sempre la forza“. E tante sono state le reazioni degli utenti sotto questo post meraviglioso.

I fan hanno dunque commentato: “Che belli che siete voi tre”, “Peccato che le malelingue riescano a rovinare anche post così”, “Bentornata, curati bene”. Ma in tanti le hanno domandato che fine avesse fatto Stefano De Martino e per ora non ci sono altre informazioni in merito.