Belen Rodriguez, la madre rompe il silenzio. La modella e showgirl argentina è scomparsa dai social, dettaglio che non poteva sfuggire ai fan, abituati da sempre a seguire la sua quotidianità e anche la puntuale diretta Instagram prima della puntata de Le Iene. Un’assenza non solo sui social ma anche dal piccolo schermo, infatti Belen è stata sostituita da Claudio Santamaria, che ha preso il timone alla guida della puntata del programma in onda su Italia1. Ansia tra i fan e dopo diverse ipotesi sollevate a riguardo, finalmente è intervenuta Veronica Cozzani.

Belen Rodriguez scomparsa dai social, interviene la madre Veronica Cozzani. La mamma è sempre la mamma, soprattutto quando il momento richiede rispetto e discrezione. Il silenzio social della modella e showgirl argentina ha alimentato diversi pettegolezzi e per evitare che la marea mediatica si potesse ulteriormente alzare, finalmente sul ‘caso’ è intervenuta Veronica.

“Tante donne sono così perché non ci arrivano! Io che ho 60 anni mi trucco meno, ma so riconoscere una bella donna è mi piace anche dirlo! Ma la gente critica tanto e soffre anche tanto”, sono state le parole di Veronica Cozzani dopo le critiche che hanno inondato l’ultimo video di Belen che ha mostrato come truccarsi con i prodotti di Michelle Hunziker in qualità di testimonial del brand Goovi. Alcuni utenti hanno sottolineato labbra “troppo gonfie” e “non naturali”.

“Quanto siete cattive e malvagie nei commenti o rosicate e siete invidiose o davvero siete cattive dentro. È una bellissima donna, punto!”, ha scritto fortunatamente una sostenitrice di Rodriguez spezzando una lancia in suo favore e ancora: “A prescindere a Belu piace truccarsi e farlo anche con gli altri. E lo fa bene perché ha un bel senso estetico!“.

Ma i sospetti non si quietano puntando dritti i riflettori sulla vita sentimentale della Rodriguez. Di nuovo in crisi con Stefano De Martino? Insomma, il mondo del gossip sembra non voler mollare la presa, soprattutto dopo l’ultimo post di Belen in cui mostrrava in foto Santiago e Luna Marì con la frase: “La famiglia dà sempre forza”. Di Stefano De Martino ancora nessuna traccia? Il mistero di infittisce ma come sempre solo i diretti interessati potranno mettere a tacere ogni pettegolezzo.