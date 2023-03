Belen Rodriguez fa un regalo speciale a Giulia Stabile. Tra le due protagoniste di “Tu si que vales” è nata una bellissima amicizia che va ben oltre il lavoro in tv. Già qualche tempo fa l’ex allieva di Amici aveva raccontato in un’intervista: “Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria”. Una rivelazione che fa ben capire il tipo di rapporto tra le due. Inoltre Giulia ha raccontato che Belen è sempre molto materna con lei e che spesso le tiene la mano.

Le due si sentono spesso al telefono, insomma il loro è davvero un legame speciale. Proprio recentemente la showgirl argentina, tornata a far coppia con Stefano De Martino, ha fatto un gesto che conferma come il rapporto di amicizia con Giulia Stabile sia più vivo che mai. Nelle ultime ore, inoltre, la conduttrice aveva rivelato una curiosità sulla figlia Luna Marì. La piccola, infatti, la chiama “Papà”. Un papà, Antonino Spinalbese, che la bimba ha potuto riabbracciare dopo cinque mesi vista la sua partecipazione al GF Vip 7.

Il regalo di Belen Rodriguez a Giulia Stabile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna la popolare modella e conduttrice tv di origini argentine ha fatto un regalo speciale a Giulia Stabile. Belen ha infatti inviato all’amica vincitrice dell’edizione numero 20 di Amici alcuni capi di abbigliamento firmati Hinnominate, l’azienda creata con i fratelli Cecilia e Jeremias.

È stata la stessa Giulia Stabile a rendere noto di aver ricevuto il bellissimo dono con una story su Instagram in cui ha fotografato i vestiti regalati e scritto: “Love You” seguito da tanti cuoricini. Ovviamente la ballerina ha ringraziato anche Cecilia e Jeremias.

Insomma Belen Rodriguez e Giulia Stabile sono davvero amiche. Il bel feeling che si vede in tv a Tu si que vales non è solo una facciata, ma è il frutto di un legame davvero speciale che unisce le due. E pazienza se il futuro per l’ex Amici è a stelle e strisce. Il suo sogno è quello di andare a studiare a Los Angeles, ma sicuramente ciò non rovinerà il bellissimo rapporto con Belen Rodriguez.

