La vittoria ad Amici ha aperto strade importanti a Giulia Stabile; uscita dalla scuola di Maria De Filippi ha avuto infatti la possibilità di confrontarsi con il mondo delle televisioni, arrivando anche a essere tre le conduttrici di Tu sì que vales. A soli 20 anni però la sua vita non è stata solo rose e fiori. Lo ha raccontato lei nel corso di una recente intervista a Verissimo in cui è tornata sul tema del bullismo. “Lei (la bambina bullizzata ndr) è ancora qui, ma c’è una consapevolezza diversa: sto crescendo sotto tanti punti di vista”.



“Non è qualcosa che si dimentica, ma con Amici ho buttato tutto fuori. Mi sentivo in colpa, non ne parlavo con nessuno per non farmi percepire come persona strana. Ma ho capito che non sono strana, anche se ricordare quei momenti fa male. A volte quelle voci te le crei anche da solo. Tutti abbiamo insicurezze che ci portiamo dietro sempre”.

Giulia Stabile: “Andrò a Los Angeles per studiare e crescere”



“Oggi non ci sto più male, ma prima dicevo a mamma di cambiare strada. Sono stata messa da parte e insultata da compagni e insegnanti, poi al liceo tutto è cambiato. A volte gli insegnanti mi dicevano di scegliere tra studio e danza, e non è una cosa normale da dire. Poi la prof di francese mi prendeva in giro davanti alla classe, e questo aumentava le prese in giro”, continua Giulia.



Il passato, il futuro si chiama Los Angeles dove la ballerina andrà a studiare. “Per il momento è in programma, è un sogno che mi sto portando dietro da un bel po’. Spero sia la volta buona”. Il viaggio è in programma per la prossima estate. Un viaggio che sarà il coronamento di tanto duro lavoro ed della capacità dei professori di Amici di tirare fuori il meglio di lei.



Un esempio? La maestra Celentano con la quale i rapporti sono ottimi. “Mi piace molto la maestra, siamo sempre andate d’accordo in realtà (anche durante il mio anno ha sempre avuto delle belle parole per me) e dopo Amici ho avuto la possibilità di conoscerla un po’ di più. Oltre che darmi spesso consigli la trovo molto simpatica ed è piacevole passare del tempo con lei”.