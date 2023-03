Belen e Luna Mari, il divertente particolare nel video pubblicato su Instagram. Lo scorso mese la showgirl argentina ha pubblicato una Instagram story svelando che Luna Mari, 1 anno, preferisce chiamarla “papà”. “Non c’è verso che mi chiami mamma”, aveva scritto Belen Rodriguez, e poi, all’ennesimo “papà” della piccola aveva risposto: “Sì, lo so che sono papà per te”.

E il papà Luna Mari lo ha rivisto dopo cinque mesi di assenza. Dal 19 settembre, infatti, Antonino Spinalbese è stato uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La scorsa settimana il vippone ha perso il televoto ed è uscito dalla casa più spiata d’Italia per tornare dalla sua piccola. Belen Rodriguez ha ripreso l’incontro commovente, poi ha postato le immagini della figlia con la frase: “Amatevi tanto, come lei”.

Belen e Luna Mari, nel video spunta Michelle Hunziker

E tra i video pubblicati non è passato inosservato quello in cui Belen e Luna Mari si abbracciano e coccolano. Mamma e figlia si mostrano alla telecamera dopo una brutta influenza. “RIPRENDENDO LE FORZE, ma qualche sorriso inizia ad uscire!”, le parole della modella argentina, che chiede alla figlia ”come ti senti oggi?”. In sottofondo si sente una voce molto familiare, quella di Michelle Hunziker nella pubblicità dello spazzolino elettrico. Un particolare che ha fatto divertire la conduttrice e i suoi fan.

“Amo ma ci sono io sotto che parlo”, ha commentato la conduttrice di Michelle Impossible sotto al video postato da Belen Rodriguez. Alla mamma di Aurora Ramazzotti, che tra poco diventerà madre per la prima volta, hanno risposto tantissimi fan della modella e conduttrice argentina. In effetti la voce squillante di Michelle Hunziker è stata notata da tanti utenti che si sono imbattuti nel video della moglie di Stefano De Martino.

“Ti abbiamo notato tutti”, “E lo credo tu parli ovunque e di continuo”, “lo spazzolino elettrico oral_b”, “Ormai sei dovunque Michelle!. Ed è sempre un piacere vederti”, “@therealhunzigram con la pubblicità dello spazzolino”, “si… te e la pubblicità Oral b ogni tre secondi”, “La tua voce è inconfondibile, e bella squillante”, sono alcuni dei commenti lasciati sotto al video di Belen e Luna Mari.