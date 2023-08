Grande Fratello Vip, anche la chef nel cast della nuova edizione. Ormai manca davvero poco, dopo le polemiche e gli approfondimenti sul ‘nuovo corso’ voluto dai piani alti di Mediaset, Alfonso Signorini e la sua squadra stanno scaldando i motori per partire a razzo. Lunedì 11 settembre nel loft di Cinecittà entreranno i concorrenti. Proprio in queste ore, oggi venerdì 18 agosto, i nomi caldissimi sono quelli del giornalista e scrittore Giampiero Mughini e del marciatore alto-atesino Alex Schwazer.

Sul primo c’è poco da dire, tifosissimo juventino e polemista nato è garanzia di fuochi d’artificio ovunque vada (ne sa qualcosa Vittorio Sgarbi, ndr). Il secondo, invece, è stato protagonista suo malgrado di uno dei casi di doping più controversi degli ultimi anni. Fermato nel 2012 perché trovato positivo all’Epo, patteggiò 9 mesi di stop. Successivamente un secondo episodio dal quale però è stato completamente scagionato “per non aver commesso il fatto”. Loro due sono praticamente certi, ma adesso gli occhi di molti sono puntati su un’altra possibile new entry.

Chi è Rosy Chin, la new entry al GF Vip 8

Quest’anno Alfonso sarà affiancato dall’unica opinionista Cesara Buonamici, mentre per quel che concerne i concorrenti ce ne sono alcuni che varcheranno la soglia al 99%, salvo imprevisti dell’ultima ora. Si tratta della cantante Rosanna Fratello, dell’attrice Benedicta e della sorella soubrette Brigitta Boccoli, della showgirl Sabrina Lui e del conduttore tv Corrado Tedeschi. Proprio mentre scriviamo, tuttavia, il nome che sta impazzando è quello di Rosy Chin. E chi è? Si chiederanno quelli che non frequentano Milano e dintorni… ve lo diciamo subito.

Rosy Chin è una chef di Milano dove è proprietaria del ristorante fusion Yokohama. Come riporta Novella2000 è anche creator per Giallo Zafferano. La sua partecipazione è praticamente cosa certa, considerando che a fare il suo nome è stato Amedeo Venza, uno che solitamente su gossip e tv non sbaglia un colpo.

Chissà cosa potrà mai preparare ai coinquilini della Casa. D’altra parte per lei la cucina non ha segreti. È infatti figlia d’arte perché il papà Chung Kuang, ha contribuito a rendere popolare la cucina cinese nella capitale lombarda assieme alla moglie. È del segno dello Scoprione, sposata con Paolo La Quosta, col quale condivide l’attività del ristorante. I due hanno tre figli e diversi animali, in particolare due Chihuahua (Pixie e Jasmine), una Pomeranian (Yuki) e una cavia che si chiama Carmelino.

