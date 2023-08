GF Vip 8, meno di un mese al via ufficiale del reality e Alfonso Signorini è al lavoro per chiudere il cerchio. Nelle ore scorse è arrivato il nono nome: si tratta di un big della televisione destinato ad essere, con i suoi 82 anni, il concorrente più anziano di tutta la storia del programma. Programma che sarà rivoluzionato nella durata quanto nei contenuti per volontà, precisa, di Pier Silvio Berlusconi che nei mesi scorsi era intervenuto per arginare la deriva trash in cui era caduto lo show.

La notizia del nuovo arrivo, si tratta di un giornalista, scrittore, opinionista tv (nonché ballerino di Ballando con le stelle nelle scorse edizioni) arriva a stretto giro dal no della cantante Fiordaliso che tutti, invece, davano per certa. Come ha potuto constatare il sito Novella 2000, nelle sue date dei tour musicali appaiono anche le date di settembre e ottobre, quando il GF Vip 8 sarà in corso.





GF Vip 8, Giampiero Mughini concorrente a 82 anni

Quindi, non ci sarà alcuna speranza di vederla entrare dalla porta rossa. Al momento, secondo i ben informati, ad entrare nella casa di Cinecittà dovrebbero essere Ninetto Davoli Benedicta Boccoli, Brigitta Boccoli, Corrado Tedeschi, Justine Mattera, Rossana Fratello, Annalisa Chirico, Samira Lui e appunto quello che può essere definito, a ragione, un decano della televisione.

Stiamo parlando del vulcanico Giampiero Mughini che a 82 anni sembra pronto a mettersi in gioco. A quanto si apprende il giornalista avrebbe accettato le lusinghe di Alfonso Signorini dopo un corteggiamento serrato. L’ufficialità, come per tutti i concorrenti del resto, arriverà solo quando si alzerà ufficialmente il sipario sull’edizione ma le percentuali di un ingresso di Mughini sono alte.

Alfonso Signorini sta faticando non poco per mettere insieme il cast. Ultimo caso quello di Loredana Lecciso e della figlia. “Io e Jasmine al “Gf Vip“? È una fake news, non abbiamo mai sostenuto alcun provino. Ogni anno puntualmente esce questa notizia. Stimo molto Alfonso Signorini e seguo il suo programma ma a dispetto del pensiero collettivo sono una persona molto insicura e l’idea di essere ripresa h24 dalle telecamere mi metterebbe molta ansia”.