GF Vip 8, Alfonso Signorini non si ferma più: il conduttore ha strappato un sì pesantissimo, addirittura quello di un campione olimpico. La notizia arriva dopo che, nelle ore scorse, era arrivata quella (in attesa di conferma ma data per certa) dell’ingaggio, se così si può definire, di Giampiero Mughini che con i suoi 82 anni sarà il concorrente più anziano dell’intera storia del programma chiamato, in questa stagione, a rifarsi il look dopo le polemiche dello scorso anno.

Proprio per questo Signorini sta puntando su personaggi di prima fascia, lontani dal mondo del gossip e dal trash. Un diktat imposto da Pier Silvio Berlusconi che aveva cambiato un po’ i piani del conduttore che, nel corso degli ultimi mesi, ha dovuto incassare diversi no. Tra questi quello di Claudia Gerini che aveva motivato il rifiuto.





GF Vip 8, Alex Schwazer possibile nuovo concorrente

“Sono molto lusingata che abbiano pensato a me. Immagino che adesso Pier Silvio abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata, e, soprattutto, ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso”.

“Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito”, le parole dell’attrice. Progetto che pare sia nella mente di Alex Schwazer il campione olimpico di Pechino 2008. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato in queste ore TvBlog. Pare che l’atleta sarà, dunque, tra i concorrenti dell’edizione che prenderà inizio l’11 settembre 2023 con Alfonso Signorini alla conduzione.

Campione amato e discusso, recentemente ha fatto parlare di sé per l’uscita della docuserie su Netflix e il suo caso doping fatto di prove manipolate e insabbiamenti. “Il caso Alex Schwazer è una docu-serie spietata che, partendo dal caso di doping del campione olimpico di marcia Schwazer, squarcia il velo su un intero sistema di gestione e organizzazione del mondo dell’atletica e delle sue federazioni”.