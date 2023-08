“Addio chef”. Trovato morto in casa, 34 anni: tra i suoi clienti attori e vip. Mistero sulle cause

Addio Riccardo Zebro, talentuoso chef da anni a New York che ha contribuito a far conoscere ed apprezzare la cucina italiana nella Grande Mela. Zebro, 34 anni, è stato trovato morto in casa. Mistero sulle cause ma a quanto si apprende al momento non ci sarebbero indagini in corso e la famiglia ha avviato le pratiche per il rientro della salma in Italia. Scrive SkyTg 24 come: “Nella ristorazione era entrato da giovanissimo, partendo dall’hotel Sheraton Diana Majestic in Porta Venezia, a Milano”.

>“C’è anche il campione olimpico”. GF Vip, Alfonso Signorini è riuscito nell’impresa: ha il sì dello sportivo del momento

“Aveva cominciato come commis di cucina fino ad arrivare al ruolo di capopartita nella brigata di Paolo Croce. Poi aveva cominciato a viaggiare, dalle Bermuda fino a New York, dove ha lavorato nel ristorante San Carlo Osteria Piemonte, nel quartiere di Soho, e al Sant’Ambroeus”. Zebro si era trasferito a New York nel 2016 e al momento era direttore esecutivo del ristorante Sant’Ambroeus del West Village nella Grande mela.





New York, morto lo chef Riccardo Zebro: trovato morto in casa

Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati. Paolo Lovari, con cui Zebro aveva lavorato nel 2012 alle Bermuda, presso il resort Rosewood Tucker’s point scrive sui social: “Voglio ricordarti così Riccardo Zebro, una persona di una umanità impressionante, un grande chef, un giocherellone. Mancherai tanto ma sarai sempre con me”. E ancora: “è con immenso dolore che apprendo la notizia della perdita di un grande chef e amico conosciuto nella grande Mela”.

“Ciao Ricky. Sei stato tra i primi chef di NYC a darmi una mano e credere in Simon”. Una nota arriva anche dalla sindaca del suo paese di origine, Cassina dè Pecchi: “dolore enorme. Tanti suoi amici in queste ore lo piangono. Riccardo era uno dei figli più luminosi della nostra comunità che ha trovato fortuna lontano da Cassina, ma che si è sempre portato il suo paese e la sua gente nel cuore”.

Anche il comune di Galliavola, in provincia di Pavia, ha rivolto un pensiero al padre di Zebro, Giancarlo, sulla pagina Facebook: “L’amministrazione comunale, la dipendente e tutti i collaboratori porgono al nostro Giancarlo Zebro e a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze per la prematura perdita del suo amato figlio Riccardo”.