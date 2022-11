Bestemmia al GF Vip, problemi per Daniele Dal Moro. Nelle ultime ore sono scoppiati ben due casi relativi a presunte bestemmie pronunciate da due concorrenti in diversi momenti. Si tratta di situazioni che Alfonso Signorini e i suoi dovranno ben valutare per capire se ci siano gli estremi per la squalifica. Insomma, bisogna andare al ‘Var’ per riesaminare entrambi gli episodi. Stiamo parlando di quello che hanno detto Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Il primo, dopo alcune effusioni nella vasca da bagno con Antonella Fiordelisi, è stato chiamato in confessionale. A questo punto si diffondono dei video in cui sembra che il concorrente dica: “Por** *io, c’ho paura”. E in tanti chiedono, da regolamento, la squalifica. In realtà, proprio nelle ultime ore si è diffuso un altro video in cui è evidente che Edoardo dica “Oddio, c’ho paura”. Che il video sia stato modificato per mettere il vippone in cattiva luce? Ora passiamo al caso che riguarda Daniele Dal Moro.

Edoardo e Daniele nei guai, i video incriminati

Dunque Edoardo Donnamaria non dovrebbe correre alcun rischio. Nel secondo video diffuso sui social si sente chiaramente l’espressione “Oddio” che è naturalmente innocua. E invece Daniele Dal Moro cosa ha detto? Beh, qui la situazione si complica visto che la qualità dell’audio è decisamente inferiore. Ma, ascoltando bene, anche in questo caso si può trarre una conclusione.

Nel video ci sono Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e Edoardo Tavassi che stanno parlando in veranda. Ad un certo punto si sente, fuori campo, la voce di Daniele Dal Moro che dice: “Sai quante volte l’ho fatto? **o cane”. E di conseguenza in tantissimi ne chiedono la squalifica immediata come una fanpage di Antonino Spinalbese: “Facciamo anni di lotte e ci dobbiamo sorbire la violenza verbale del signor Daniele Dal Moro. In televisione. Deve essere sbattuto fuori immediatamente”.

daniele del moro ha bestemmiato pic.twitter.com/qkg4vrx7q6 — mariella dauria (@dauria_mariella) November 20, 2022

Facciamo anni di lotte e ci dobbiamo sorbire la violenza verbale del signor Daniele Dal Moro. In televisione. Deve essere sbattuto fuori immediatamente. #gfvip — Antonino Spinalbese Fanpage (@brera26) November 12, 2022

cosa c’è di peggio di modificare un video per far credere, a chi vi legge su twitter, una cosa che non è mai successa?

belli i drama, solo quando sono veri però#GFvip #nikiters #gioiellers #donnalisi #incorvassi pic.twitter.com/g8RKCGRPjN — stefania (@xst3fania) November 20, 2022

In realtà, anche qui, ad un ascolto più approfondito sembra che Daniele Dal Moro dica: “Sai quante volte l’ho fatto? Zio cane”. E, capite bene, che c’è una bella differenza. Questione di una singola lettera che però cambia radicalmente il senso della frase. E allora stasera in puntata ci sarà da discutere e sicuramente verranno ascoltati tutti i filmati a disposizione. Facendo bene attenzione ad eventuali modifiche audio che possono stravolgere il senso delle frasi dette. Intanto Edoardo e Daniele tremano…

