Sta diventando virale sul web un video che riguarda Edoardo Donnamaria e che potrebbe costargli davvero caro al GF Vip. Il volto di Forum è uno dei protagonisti di questa edizione soprattutto per via del flirt con Antonella Fiordelisi. Nelle scorse ore l’ex schermitrice ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha scatenato l’ironia del web per un momento vissuto insieme a Edoardo Donnamaria. La coppia finalmente adesso sta vivendo al meglio la loro storia e dopo i primi momenti di gelosia sembrano essere arrivati a un punto di svolta.

I due vipponi si trovavano nella vasca da bagno quando, ad un certo, punto, Edoardo Donnamaria ha avvicinato il piede alla bocca di Antonella e la sua espressione ha fatto il giro del web. La Fiordelisi ha baciato il piede di Donnamaria e la scena ripresa dalle telecamere del Grande Fratello Vip è diventato virale sui social. L’espressione della spadista mentre Donnamaria la stuzzica con il piede sulla bocca è stata oggetto dell’ironia dei social. “No raga, ma Antonella con quel piede cosa sta facendo esattamente?”; “Entro e c’è Antonella che ciuccia il piede di Edo ovunque ve prego”, sono alcuni dei commenti sui social.

GF Vip, a rischio squalifica Edoardo Donnamaria per bestemmia

Tuttavia non è questo episodio che potrebbe costare caro ad Edoardo Donnamaria. Quanto una sua frase mentre era in giardino con altri concorrenti. Tutto inizia quando sopra la casa del GF Vip passa un aereo con uno striscione dedicato al volto di Forum: “Un drojette per tutte. Edo bono vero”. Il ragazzo è felice per l’aereo e invita anche Antonella Fiordelisi a ringraziare. Poi si siede e viene chiamato in confessionale. E scatta la frase incriminata: dal video che circola sul web Edoardo Donnamaria avrebbe bestemmiato.

“Edoardo in confessionale”, dice il GF Vip e lui risponde “P*** d** c’ho paura”. Se fosse confermata la bestemmia Edoardo Donnamaria verrebbe squalificato, così come in passato è accaduto per altri concorrenti come Stefano Bettarini e Denis Dosio. Alfonso Signorini più volte è stato chiaro in queste situazione nel dire che tali esternazioni verranno sempre punite con l’esclusione dal reality show. Il popolo del web si è diviso tra chi crede che effettivamente abbia bestemmiato e chi vuole dare al ragazzo il beneficio del dubbio.

Toccherà quindi al conduttore e agli autori scoprire se effettivamente il concorrente abbia bestemmiato e, qualora dovessero ritenere che sia stata detta l’espressione blasfema, per Edoardo Donnamaria scatterebbe la squalifica dal gioco. Non resta, pertanto, che attendere la diretta del GF Vip per capire se verranno preso provvedimenti nei confronti del volto di Forum.