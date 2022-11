Le parole di Edoardo su Micol Incorvaia al GF Vip 7 hanno fatto chiacchierare il web. Come tutti sanno, a reality iniziato da due mesi, quando Donnamaria aveva già iniziato la sua relazione con Antonella Fiordelisi, Micol,la sua ex, è entrata nella casa.

Ovviamente Micol Incorvaia è entrata nella Casa e ha creato molto scompiglio tra Edoardo Donnamaria, suo ex fidanzato, e Antonella Fiordelisi. Ma ha anche interessato Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina ed ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. In queste ore proprio Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono ritrovati in giardino a commentare il lavoro da influencer.

Edoardo su Micol al GF Vip 7: “Su Instagram è diversa”

“Voi influencer che avete un seguito importante… – ha commentato Edoardo Donnamaria – Quando si parla, e se ne parla ovunque, in televisione, al telegiornale e nei talk show, di questo argomento, ovvero come i social network influenzino negativamente i giovani, sul punto di vista dell’aspetto fisico…. Voi che siete così tanto seguite avete una responsabilità. Non è un gioco. Tu magari dici ‘e ma tanto lo fanno tutti e cosa cambia se lo faccio io’, un po’ come con la raccolta differenziata”.

“Però tu stai contribuendo, a parte che non ne hai bisogno, a un processo che è estremamente negativo nei confronti dei ragazzini. – ha detto ancora Edoardo Donnamaria parlando dell’aspetto estetico delle influencer e dell’utilizzo delle app per modificare le foto – La gente sta male, non è colpa tua, ma in minima parte tu stai contribuendo. Non è una stro***ta che dici ‘mi levo le cose’”. A colpire il pubblico, però, la frase di Edoardo su Micol. “Micol quando la vedi dal vivo… io che l’ho conosciuta su Instagram, perché l’ho conosciuta così, poi ti fai un’idea. Poi io non ho mai pensato che fosse una ragazza brutta. Però comunque rispetto a Instagram…”.

questo discorso di edoardo donnamaria che dice che micol da instagram è diversa non lo capisco, è letteralmente uguale, probabilmente la forma del viso è diversa, ma nel resto è uguale💀

#incorvassi #GFvip5 pic.twitter.com/moyi6RaSAB — ♡༄ puff (@4gaiia) November 20, 2022

Ovviamente sui social i telespettatori hanno commentato e criticato la frase di Edoardo su Micol: “Ma Edoardo che parla di Micol che su Instagram ha foto ritoccate ma il profilo della sua fidanzata lo ha visto?”. “Edoardo che dice che Micol sui social è completamente diversa dalla realtà ma poi difende il profilo instagram di Antonella dicendo che lei è solo più “[email protected]” li. Livello zerbino 2728282 raggiunto”.