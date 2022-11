Il gesto di Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria non è passato inosservato al pubblico del GF Vip 7. Nelle scorse ore l’ex schermitrice ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha scatenato l’ironia del web per un momento vissuto insieme a Edoardo Donnamaria.

La coppia finalmente adesso sta vivendo al meglio la loro storia e dopo i primi momenti di gelosia sembrano essere arrivati a un punto di svolta. Nella giornata di ieri i due si sono concessi un po’ di relax lontani dallo sguardo indiscreto degli altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Mentre i due si trovano dentro la vasca da bagno, Edoardo Donnamaria ha avvicinato il piede alla bocca di Antonella e la sua espressione ha fatto il giro del web.

Leggi anche: “Beccata, abbiamo scoperto tutto”. Antonella Fiordelisi, gaffe dopo il passaggio dell’aereo al GF Vip 7





Il gesto di Antonella, bacia il piede a Edoardo del GF Vip 7

Commenti ironici sul gesto di Antonella per Edoardo. La Fiordelisi ha baciato il piede di Donnamaria e la scena ripresa dalle telecamere del Grande Fratello Vip è diventato virale sui social. Come si vede dal video, l’espressione della vippona mentre Donnamaria la stuzzica con il piede sulla bocca è stata oggetto dell’ironia dei social. “No raga, ma Antonella con quel piede cosa sta facendo esattamente?”; “Entro e c’è Antonella che ciuccia il piede di Edo ovunque ve prego”; “BREVE STORIA TRISTE. Ovunque mi giro vedo Antonella che ciuccia il piede di Edoardo. HO LA FOBIA DEI PIEDI. The end!”.

Il gesto di Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria è diventato virale tra commenti ironici e critiche. I due concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip stanno insieme ormai da più di un mese e, almeno all’interno delle mura, nonostante la presenza dell’ex di lui, le cose sembrano andare nel migliore dei modi.

apro l’hashtag e trovo solo foto di antonella con le dita dei piedi di forum in bocca #GFVip pic.twitter.com/yWXLb7jFf8 — sara 🚖 ❤️‍🔥 (@xsaransia) November 19, 2022

BREVE STORIA TRISTE.

Ovunque mi giro vedo Antonella che ciuccia il piede di Edoardo.

HO LA FOBIA DEI PIEDI.

The end! #gfvip — Ale 🏳️‍🌈 Lipstick (@Lellaland7) November 19, 2022

In questi giorni Antonella si è lasciata andare con le sue compagne raccontando che Edoardo è stato una salvezza per lei, aveva sempre confronti e litigi con molti compagni e lui era l’unico che la capiva anche solo con uno sguardo. “Io con lui non devo neanche parlare” ha detto la vippona. “Basta uno sguardo” ha commentato con tono di orgoglio.