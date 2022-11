La settima edizione del Grande Fratello Vip sta tenendo compagnia agli italiani da settembre ed è quasi arrivata al giro di boa. Nelle ultime ore i vipponi hanno ricevuto tantissime sorprese. Sono stati tanti gli aerei che hanno sorvolato la casa di Cinecittà. In cielo un aereo per Antonella Fiordelisi.

Poi è la volta di Edoardo Donnamaria, il suo fidanzato. I fan del romano hanno voluto sottolineare con questo messaggio la bellezza del vippone con un apprezzamento semplice e diretto: “Un Drojette x tutte. Edo bono vero. Fan”. Edoardo, un po’ in imbarazzo, ha chiesto alla sua dolce metà di ringraziare i fan al suo posto e l’influencer con la gioia ha urlato a gran voce il suo più sentito “Grazie!”.

Aereo per Antonella Fiordelisi, gaffe dello staff: non è record

Ma è stato l’aereo per Antonella Fiordelisi a scatenare l’ironia dei social. I fan dell’influencer hanno mostrato il loro appoggio alla concorrente che negli ultimi giorni, e soprattutto durante l’ultima diretta, era stata attaccata dai suoi coinquilini. Sulla casa, quindi, il primo aereo è per la Fiordelisi che non riesce a contenere l’emozione.

“AF. RESISTI. LA PROTAGONISTA 6 TU #FAN”, si legge sul messaggio dell’aereo per Antonella Fiordelisi. La giovane, chiamata dal Luca Salatino, è corsa subito in giardino e portando le braccia al cielo per ringraziare i suoi fan. “Resisto solo per voi” ha gridato l’ex schermitrice. Dopo il passaggio dell’aereo, lo staff della vippona ha commentato sui social.

“Record mondiale di aerei ricevuti dai fan. Grazie a tutti”, ha scritto lo staff di Antonella Fiordelisi dopo l’arrivo dell’aereo. Peccato che non sia così, perché altri vipponi delle passate edizioni hanno raggiunto una quota molto più alta di aerei passati sul cielo della casa del GF Vip. Il record, fino a questo momento, è di Tommaso Zorzi con ben 50 aerei. Meglio della Fiordelisi anche i Prelemi (Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli) e Dayane Mello.