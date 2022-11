Al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria è uno dei concorrenti più in vista e la sua storia che sta nascendo con Antonella Fiordelisi è una delle più seguite. Ma i momenti di difficoltà ci sono eccome e quindi la sua esperienza non è da considerarsi del tutto semplice. Ne sa qualcosa chi lo conosce meglio di tutti, ovvero sua madre. La donna ha deciso di rompere il silenzio in televisione e ha manifestato preoccupazione per il suo amato figlio. Chissà se le parole del genitore saranno fatte ascoltare anche al gieffino nella casa.

A proposito di vicissitudini nel GF Vip 7 con Edoardo Donnamaria, nelle scorse ore ha avuto uno scontro proprio con l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, in riferimento all’argomento cibo: “Questa cosa mi ha rotto, ti mangi un piatto di pasta e poi devi mangiare il pane con la marmellata. Non esiste questa cosa”. A quel punto Antonella ha incassato il colpo e ha reagito così: “Va bene, forse è una dipendenza. Ok, bevo l’acqua”. Poi lui ha aggiunto: “Non è possibile questa cosa, è una malattia”.

GF Vip 7 e Edoardo Donnamaria: la madre è preoccupata

Interpellata indirettamente su ciò che sta succedendo al GF Vip 7, la madre di Edoardo Donnamaria non si è nascosta e ha ammesso di avere delle preoccupazioni. La sua dichiarazione c’è stata nel corso della puntata di Forum, dove lavorava il figlio fino al momento dell’approdo nel reality di Alfonso Signorini. La conduttrice Barbara Palombelli le ha detto: “Chicca è la mamma di Edoardo Donnamaria, il nostro Edoardo, che momentaneamente è sotto il controllo delle telecamere 24 ore su 24. Quindi sei tranquillissima?”.

E la risposta della mamma di Edoardo Donnamaria non si è fatta attendere: “Sono tranquillissima. Sono preoccupata per altri versi, però sono tranquilla”. E poi, come scritto da Novella 2000, davanti alla Palombelli ha rivelato qualche retroscena privato sul loro rapporto: “Ne ha combinate tante, dalla scuola, a tutto ciò che state dicendo. Io un po’ severa, mio marito poco. Quindi ci siamo scannati per anni. Io sono per la linea del controllo totale e cercare di evitare quello che si può”. E dunque la donna non è del tutto serena.

La mamma di Edoardo a Forum "sono tranquillissima, sono preoccupata per altre cose"



vi prego fatela entrare ora che ho bisogno del devasto 📿🙏🏼🧎🏻‍♀️ #GFVIPpic.twitter.com/DqIhxG8Usu — 𝙢𝙚𝙧𝙮 🍂 (@sunflowerily) November 18, 2022

Probabile che Chicca si sia riferita all’ingresso di Micol Incorvaia, ex del figlio Edoardo, che scombussola la sua sua esperienza nella casa. Ma ha preferito non aggiungere altro. Gli utenti Twitter hanno invece scritto: “Che donna”, “Vi prego, fatela entrare al Grande Fratello Vip”.