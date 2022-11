Caos nella casa del GF Vip 7. Protagonisti Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi, i quali non stanno vivendo solamente momenti indimenticabili dal punto di vista privato. La notte scorsa hanno dato vita a momenti hot sotto le coperte, stando ai ben informati che hanno anche postato delle immagini emblematiche, ma c’è anche stata recentemente una lite tra i due. In particolare, è stato un argomento a scatenare rabbia e fastidio nel gieffino, che ha fatto notare a lei questa problematica.

Prima di soffermarci sul battibecco al GF Vip 7 tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi e soprattutto sul motivo scatenante, in nottata è successo qualcosa di spinto. L’unica differenza tra le due performance, è che di Spinalbese e Marzoli si è sentito l’audio perfettamente, mentre i Donnalisi sono stati inquadrati per pochi secondi e da lontano, quindi sotto il piumone era possibile vedere solo il movimento. Riguardo il rapporto di questi ultimi due, c’è da dire che sono sempre più intimi e attaccati morbosamente.

Leggi anche: “Mi hai rotto i cog***”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria chiude con Antonella Fiordelisi





GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: scontro sul cibo

Una discussione è nata nelle scorse ore al GF Vip 7. Edoardo Donnamaria si è stancato di un comportamento di Antonella Fiordelisi, che ha da ormai diverso tempo. Ha ammesso di essere praticamente stufo del suo atteggiamento nei confronti del cibo: “Questa cosa mi ha rotto, ti mangi un piatto di pasta e poi devi mangiare il pane con la marmellata. Non esiste questa cosa”. A quel punto Antonella ha incassato il colpo e ha reagito così: “Va bene, forse è una dipendenza. Ok, bevo l’acqua”. Ma Edoardo non si è fermato.

Edoardo ha rincarato la dose: “Non è possibile questa cosa, è una malattia. Ogni volta all’una e alle tre di notte mangia un piatto di pasta e poi deve mangiare il pane. Poi piange”. Questa conversazione l’ha avuta con la coinquilina Oriana Marzoli. Successivamente Edoardo Tavassi ha scherzato, offrendo ad Antonella Fiordelisi una merendina. A quel punto Donnamaria ha aggiunto: “Ma lo capisci che le fai male?”. E infine è tornato a rivolgersi verso la ragazza: “Questa è una cosa psicologica, non puoi ogni volta fare così”.

Ovviamente i video stanno facendo il giro del web e non sono mancate le proteste degli utenti. C’è chi ha difeso l’intervento di Donnamaria e chi invece ha ritenuto esagerata la sua reazione verso la Fiordelisi, la quale ha comunque ammesso di mangiare in modo abbondante.