GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: nuovo scontro nella notte. Di Antonella Fiordelisi si è parlato e non poco in questi giorni. A mettere sotto la lente di ingrandimento Antonella è stato l’ex Francesco Chiofalo che intervistato da Fanpage si è lasciato andare a dichiarazioni bomba. Nello specifico Francesco si è detto convinto che tra Gianluca e Antonella non sarebbe finita. Anzi, i due non avrebbero mai interrotto la loro relazione come raccontano. Gianluca che, a sua volta, aveva sparato a zero sulla famiglia di lei.



“Suo padre ha sminuito il nostro rapporto – attacca Gianluca -. Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia. Dopo quel confronto Antonella è totalmente cambiata Ha fatto il confronto con la sua famiglia in cui lei ha capito che dentro qualcuno sta facendo del male nei suoi confronti…”.

Leggi anche: “Il Covid nella casa”. GF Vip, 4 concorrenti positivi al tampone: televoto annullato





GF Vip 7, scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: il motivo



Antonella, per ora, continua la sua storia altalenante con Edoardo con il quale, stanotte alle 4, è scoppiata una lite feroce per colpa di un hamburger, l’influencer lo avrebbe svegliato alle 4 di notte chiedendogli di prepararle un piatto di carne. “Devi avere l’umiltà di capire che non sei nella posizione di rompere il cazo. Se io sto tutto il giorno incazzato, chiariamo, e mi vedi strano, e continui, ci metti il carico, allora non hai capito un cazo di quello che ti ho detto”, ha sbottato Edoardo.



. “Tu non sei in grado di metterti nei miei panni, di capire il nervosismo”. “Stai un po’ esagerando, sei nervoso per tutto il contesto in Casa, stai esagerando” ha risposto la Fiordelisi. Alberto De Pisis ha cercato di far ragionare la concorrente, invitandola ad ascoltare il fidanzato, stanco delle troppe discussioni. “Non sopporto più certi atteggiamenti”, “Va bene” il botta e risposta tra Edoardo e Antonella.



“Io penso anche al futuro, non solo al gioco” ha replicato la Fiordelisi scatenando di nuovo l’ira di Edoardo: Antonella Fiordelisi dai video caricati su Twitter pare abbia accusato il colpo: “Vengo da una famiglia che mi ha dato molte attenzioni, ma non sono viziata” ha commentato. La lite è tutt’altro che risolta.

“Una cosa malata e perversa”. Giaele De Donà choc al GF Vip 7: “Mi viene il vomito”