“Ho parlato con un medico”. GF Vip, Antonio Medugno lo ha confessato solo Jessica: “Ho paura”

Ci ha messo poco a entrare nel vivo del gioco. Antonio Medugno è stata una delle ultime new entry insieme a Gianluca Costantino. Proprio i due baldi giovani, fisico da urlo e decine di migliaia, anzi nel caso di Antonio centinaia di migliaia di follower al seguito, sono stati protagonisti di una scena curiosa con Barù e Jessica Selassié. Sapete che i due si sono parecchio avvicinati ultimamente. Ebbene, la principessina ha deciso di far ingelosire un po’ Gherardo Gaetani parlando e facendo la civettuola con Antonio e Gianluca.

L’obiettivo è stato centrato, tanto che Barù se n’è andato piuttosto scuro in volto e contrariato di vedere i due gieffini a stretto contatto, sul letto, con Jessica. Proprio sul rapporto tra Jessica e Barù Medugno si è sbilanciato e ha rivelato, violando una norma del regolamento, cosa pensa il pubblico di loro due. “Siete considerati come una vera e propria coppia” ha fatto sapere Antonio che, in questo modo, ha rischiato la squalifica. Squalifica che non è arrivata, ma per lui i guai non sono certo scomparsi.

Negli ultimi giorni Antonio Medugno è apparso un po’ fuori sincrono rispetto a quello che avviene nella Casa del reality di Alfonso Signorini. Perfino l’ex gieffino Andrea Zelletta ha ricordato di essere finito in nomination per aver rivelato il trasferimento di Enrico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus e adesso “storce il naso”. Anche sui social c’è chi chiede la squalifica del modello napoletano. Poi ecco lo scontro con Alessandro Basciano e di colpo Antonio si ritrova con i suoi pensieri negativi e la tentazione di mollare tutto.





Parlando con Jessica Selassié il tik toker ha dichiarato di attraversa un periodo no. Intanto ha spiegato che l’accusa di alcuni inquilini nei suoi confronti di aver messo in giro la voce del bacio tra Delia e Barù è falsa. L’episodio è venuto fuori infatti da un dialogo tra Gianluca Costantino e Soleil Sorge. Poi Antonio ha confessato: “Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa, sull’alimentazione. È una cosa che mi mette ansia, perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina, quindi sa come risolverle”.

Antonio Medugno ha quindi spiegato a Jessica di aver parlato con la psicologa del GF Vip. Al momento, tuttavia, non ha ancora preso una decisione. Se lascerà la Casa o meno, in ogni caso, lo scopriremo molto presto. Il suo stato d’animo, d’altra parte, la dice lunga…