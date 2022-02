Il ritorno del GF Vip 6 in diretta ha scaldato gli animi dei vipponi. Nella 40esima puntata già la prima finalista acclarata, ovvero Delia Duran, non è stata presa benissimo nella Casa. Soprattutto da Davide Silvestri, che è stato battuto al televoto dalla modella venezuelana. Ma anche le nomination della settimana hanno provocato malumori. Anzi, una vera e propria discussione.

È successo tutto durante lo spazio dedicato alle nomination palesi, in cui tutti hanno potuto assistere alle motivazioni date dai concorrenti per le loro motivazioni. Antonio Medugno, che per la cronaca è finito al televoto con Kabir Bedi e Gianluca Costantino, è stato nominato proprio da Gianluca, con cui è entrato al GF Vip 6 e che tra l’altro conosceva già prima del reality.

GF Vip 6, lite dopo le nomination

“Alfonso devo imparare ad aprire gli occhi io, sono senza parole”, ha detto Antonio Modugno in diretta. E poi durante la pubblicità: “Io sono entrato insieme a lui e non lo avrei mai nominato, con dieci persone da nominare la sua carta neanche la vedevo. Sbaglio a fidarmi delle persone. Non c’entra niente se la sua nomination non cambiava il mio destino”. Tornati in diretta, stuzzicato da Signorini ha dichiarato: “Devo rivedere con chi passo il mio tempo e con chi mi confido, la verità è che sono il più facile da nominare, lui pecca un po’ di personalità”.





È stato a quel punto che si è scatenata l’ira di Alessandro Basciano: si è scagliato contro il tiktoker per rimproverarlo di aver accusato l’amico Gianluca Costantino di non avere personalità. “Non ti permettere mai più di dire che lui non ha personalità, hai capito?”, ha detto l’ex UeD al 24enne, subito dopo aver affrontato le nomination al GF Vip 6, avvicinandosi e contestando quanto detto dal ragazzo subito dopo aver saputo di essere stato nominato.

“Questa era la mia motivazione e allora?”, la risposta di Antonio Medugno, che riceve però un’altra stoccata: “Fai prima la strada che ho fatto io, poi puoi parlare e impara l’educazione”. “Ma chi la vuole fare la tua strada? Ogni tanto viene e fa il superuomo, ma che hai fatto a 30 anni? L’uomo vissuto è arrivato”, ha replicato. Il tutto davanti al diretto interessato, Gianluca Costantino, che non è intervenuto nella discussione e Manila Nazzaro che ha fatto notare che non vale la pena prendersela per quello che il GF Vip 6 è solo un gioco.