Nuova coppia al Grande Fratello Vip? Forse è presto per dirlo, ma quello che sta succedendo tra Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio noto come Barù, e Jessica Selassié merita di essere approfondito. Sul primo inquilino della casa più spiata dagli italiani è stato detto molto: la sua insofferenza verso certe strategie e ‘dinamiche’ si sono palesate ben presto. Recentemente Barù si è messo in mostra per aver criticato in modo particolare lo stesso reality.

“Non lo farei vedere mai ai miei figli” in soldoni il suo pensiero. Con lui la regia del GF Vip ha parecchio lavoro da fare: le sue uscite sono imprevedibili. Ebbene anche le relazioni che sta intrecciando nello show condotto da Alfonso Signorini stanno facendo discutere. Su Nathaly Caldonazzo, ad esempio, il suo giudizio è impietoso: “È cattiva dentro” ha detto Barù. E con la principessina Jessica, invece, come stanno le cose? Negli ultimi giorni i due si sono avvicinati tanto, anzi tantissimo.

Barù ha bisogno di ‘autenticità’. Stop telenovele come quella tra Alex, Delia, e Soleil: “Mi ha annoiato tutta questa storia, basta! Trovo geniale, ha tenuto su un programma tre mesi, ora non ce la facciamo più…”. E allora, a proposito di rapporti veri, sinceri, ecco il Barù pensiero sulla principessina: “Jessica è una delle persone che mi potrebbe interessare di più, non c’è dubbio. Non c’è dubbio che abbiamo un’ottima amicizia, mi piace molto il suo senso dell’umorismo e la trovo molto bella”.





Ma che non si tratti di semplice amicizia ormai se ne sono accorti tutti. Basta dare uno sguardo ai video che stanno girando su Twitter. Jessica Selassié si trova in camera a parlare con Gianluca Costantino e a un certo punto i due, ridendo e scherzando, si abbracciano. Niente di speciale, per carità, ma dall’altra parte della stanza c’è un Barù tutto ombroso che osserva la scena. Poco dopo è Antonio Medugno ad avvicinarsi e sussurrare qualcosa a Jessica.

Vi farò vedere la sofferenza di un uomo geloso #Baru che dice che non c’è nulla da parte sua nei confronti di #jessvip #JERU #GFvip

Video 1 #Gianluca abbraccia #Jessica pic.twitter.com/ak7WBnKLra January 31, 2022

Quando Jessica Selassié si accorge che Barù osserva la scena con i nuovi arrivati inizia a ‘giocare’. E tira fuori il più classico degli “Antò! Fa caldo” per sbottonarsi un po’ la camicetta sul décolleté. A questo ‘gioco’, però, Barù non ci sta e, piuttosto contrariato, lascia la stanza dicendo: “Basta, mi sono rotto il ca…”. Insomma, è stata o no una scenata di gelosia?